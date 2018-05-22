Лишний вес — от таблеток

Толстеем по мере старения человека. Это не всегда так. Причиной могут быть лекарства для снижения давления, например «Анаприлин», «Атенолол», «Конкор» и их аналоги. Они усиливают аппетит, стимулируют выработку инсулина. За год на фоне их приема можно поправиться на 3-5 кг. А лишний вес — дополнительный фактор, повышающий давление. Чтобы не поправиться, просто следите за рационом. Для перекусов используйте овощи, зелень, сушеные или печеные яблоки.

Есть по ночам вредно? На самом деле. Все зависит от вашего распорядка дня. Если ложитесь спать под утро, то ночью есть не только можно, но и нужно. Иначе получите невроз, а потом булимию. Главное — перекусить за два часа до сна. «Совам» медики советуют во время ночного ужина не позволять себе жирное, так как оно не успеет перевариться. Из-за этого — бессонница, раздражительность, несвежий вид утром.

Заниматься спортом полезно? Это так, но тут главное — не переусердствовать. Длительные и изнурительные тренировки не идут на пользу организму. Более того, занимаясь спортом 2-3 часа в день, можно повредить мышцы, суставы и связки, а также заполучить букет сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний.

Проснулся — на гимнастику? Дайте мозгу проснуться — на это требуется 40 минут. Только после этого можно приступать к гимнастике. Нельзя пересиливать себя, если чувствуете недомогание. А после 50 лет полезна ходьба. Прыжки, резкие наклоны и приседания оставьте молодым.