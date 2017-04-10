Какая польза от рыбалки?

Кроме адреналина и интереса, от рыбалки есть и физическая польза.

Человек, который сидит с удочкой на берегу, дышит свежим воздухом и отдыхает у чистой воды. Это занятие восстанавливает душевное равновесие и избавляет от стрессов. Исследователи утверждают, что рыбалка укрепляет также сердечно-сосудистую, иммунную системы. Доказано, что, когда человек находится неподалеку от реки или другого водоема, его сердце начинает биться спокойно и медленно, а значит, и дышится ровнее и свободнее. И легкие вентилируются на 15% активнее.

Рыбалка в некотором роде тренинг, релаксация. Психологи рекомендуют: особо впечатлительным людям, а также раздражительным, вспыльчивым ходить на рыбалку каждую неделю. Хорошо бы с ночевкой. Причем, если вы находитесь в состоянии депрессии, лучше всего ловить крупную рыбу — сома, к примеру. А если хотите забыть о мелких неприятностях, как психологическое успокоительное великолепно подойдут караси. Самое главное — вытащить себя на рыбалку.

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Близорукость в наследство

У отца ребенка минус восемь. Сейчас нашему сыну 2 года.

Сенсации

Вместо пива — кислород Недавно в японских магазинах начали продавать кислородные консервы с надписью «02 Supli». Каждая банка содержит 3,2 литра чистого кислорода и стоит 5,5 доллара.

Спрашивали? Отвечаем!

Перебои с сердцем уже досталиЗамучила наджелудочковая экстрасистолия, как единая, так и групповая. Органических заболеваний сердца нет.
Рябиновый сироп для почек

Рябиновый сироп для почек

С детства почки – самое слабое звено в моем организме. Особенно час­то они стали беспокоить после рождения ребенка.
Вырвешь один – вырастет семь?

Вырвешь один – вырастет семь?

С появлением седины связано много мифов. Какие из них правда, а какие — выдумка?
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2017 ·   Войти Наверх