Какая польза от рыбалки?

Кроме адреналина и интереса, от рыбалки есть и физическая польза.

Человек, который сидит с удочкой на берегу, дышит свежим воздухом и отдыхает у чистой воды. Это занятие восстанавливает душевное равновесие и избавляет от стрессов. Исследователи утверждают, что рыбалка укрепляет также сердечно-сосудистую, иммунную системы. Доказано, что, когда человек находится неподалеку от реки или другого водоема, его сердце начинает биться спокойно и медленно, а значит, и дышится ровнее и свободнее. И легкие вентилируются на 15% активнее.

Рыбалка в некотором роде тренинг, релаксация. Психологи рекомендуют: особо впечатлительным людям, а также раздражительным, вспыльчивым ходить на рыбалку каждую неделю. Хорошо бы с ночевкой. Причем, если вы находитесь в состоянии депрессии, лучше всего ловить крупную рыбу — сома, к примеру. А если хотите забыть о мелких неприятностях, как психологическое успокоительное великолепно подойдут караси. Самое главное — вытащить себя на рыбалку.