Опасное сочетание

Спиртные напитки снижают уровень сахара в крови и могут вызвать гипогликемию. Это опасно для жизни!

Спиртное действует как успокоительное и замедляет работу мозга, в состоянии опьянения больной не обращает внимания на первые признаки гипогликемии и вовремя не принимает необходимых мер.

Алкоголь способствует разрушению клеточных мембран, поэтому глюкоза проникает сразу в клетки, отчего ее содержание в составе крови резко падает. Человек при этом испытывает чувство сильнейшего голода, ему не удается его утолить даже при употреблении большого количества еды. Многие диабетики знают о вреде спиртного, но все равно не соблюдают меры предосторожности. В результате у них развивается гипогликемия. Обычно хватает 20 мл водки для резкого снижения сахара. С увеличением количества выпитого возрастает степень тяжести последствий. Нужно сказать, что спиртное более опасно при диабете 1 типа. Алкоголь диабетику категорически противопоказан:

при повышенной склонности к гипогликемии;

при наличии подагры;

при недостаточности почечной деятельности и нефропатии диабетического характера;

при хронической форме панкреатита может вызвать диабет вторичного характера;

при повышенном содержании триглицеридов прием спиртного провоцирует сбои в процессе жирового обмена;

при гепатите или циррозе печени, что встречается часто при диабете.

Особенно опасно возникновение отсроченной гипогликемии, когда патология возникает спустя 6-12 часов после приема спиртного. Остановить подобный приступ очень сложно. Гипогликемия может начаться после разового употребления алкоголя или если пить спиртные напитки на голодный желудок. Врачи рекомендуют при употреблении алкоголя обязательно поесть перед ночным сном и проконтролировать уровень сахара в крови.

Если у вас диабет и вы решили употребить алкоголь, обязательно проконсультируйтесь с врачом, как безопасно это сделать!

И. С. Ануфьев, эндокринолог, врач высшей категории