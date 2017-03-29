Рожать лучше до 26 лет

Некоторые женщины не спешат рожать детей, откладывают беременность на более поздние сроки. Но…

  • Даже предварительная заморозка яйцеклетки не всегда способна помочь стать мамой. Да, эта процедура может отсрочить материнство, но лишь на 10 лет. Это максимальный срок хранения яйцеклетки в жидком азоте. Более того, специалисты по репродуктивным технологиям пре­дупреждают: замораживать свои половые клетки можно только до 34 лет, позже это уже бессмысленно.
  • Сейчас количество поздних мам увеличивается. Женщины очень надеются, что заморозка половых клеток застрахует их от бесплодия в более зрелом возрасте, когда функции яичников угаснут. Это заблуждение. Зачатие происходит лишь в 8% случаев, остальные 92% заканчиваются неудачной имплантацией эмбрионов и ранними выкидышами. Причин тому множество: эндометриоз, гормональные нарушения, проблемы с маточными трубами, иммунные и эндокринологические нарушения. С возрастом болячек становится только больше, и ситуация усугубляется.
  • Для успешного зачатия и протекания беременности мало иметь полноценную яйцеклетку. Чтобы выносить и родить здорового ребенка, у женщины должно быть крепкое здоровье. Но с годами человек не становится здоровее. Врачи во всем мире бьют тревогу о катастрофическом росте числа детей, страдающих врожденными пороками, различными нарушениями центральной нервной системы, аутизмом, синдромом Дауна, онкологией. Это косвенно или напрямую связано с состоянием здоровья матери на момент зачатия и во время вынашивания ребенка. К сожалению, к 35 годам многие имеют хронические заболевания внутренних органов и гинекологические недуги, страдают аллергией (это сигнализирует о сбое в иммунитете). Лучший детородный возраст — 22-26 лет. Все надо делать вовремя!
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