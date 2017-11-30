Организм готовится к холодам

Какие изменения происходят в организме осенью.

  1. Желудок и кишечник готовятся к холодам. Кишечник работает активнее. Желудочный сок вырабатывается интенсивней. Часто это приводит к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ограничьте потребление продуктов, которые раздражают кишечник: соленого, кислого, острого. Гастроэнтерологи не рекомендуют злоупотреблять специями.
  2. В это время года легкие начинают напряженно работать. Увеличивается частота дыхания. На фоне снижения температуры воздуха это приводит к простудным заболеваниям и бронхитам. Поэтому важно с наступлением холодов обязательно носить шарф.
  3. Организм запасается жиром. В межсезонье он нуждается в калорийной пи­ще — это необходимо для сохранения тепла. Не удивительно, что осенью жировой слой увеличивается в несколько раз. С приходом холодов человеку хочется больше есть. Основная часть энергии расходуется на подогрев тела, а не на работу мышц. Так что больше двигайтесь.
  4. Осенью в связи с усиленной работой организма повышается кровяное давление и возрастает нагрузка на сердце. Поэтому прислушивайтесь к себе, контролируйте показатели давления. Если самочувствие резко ухудшилось, обязательно вызовите врача.
  5. Несмотря на то что осенью повышается работоспособность (жара не мешает), многие страдают перепадами настроения и депрессивными состояниями. Лучшее, что можно сделать в такое время года, — подарить себе положительные эмоции. Сходите на прогулку, посетите зоопарк или устройте выезд на природу.
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