Глупая привычка — работать на износ

Поехали на дачу, чтобы отдохнуть, а вернулись уставшими и измотанными. Почему?

Сплошная суета

Типичная история: мы приезжаем на дачу и окунаемся в безвыходный круг текущих дел. Подремонтировать и подновить дом, посадить или полить растения, выполоть сорняки — иначе соседи будут ругаться: мол, ваша дурная трава уже к нам на участок перебирается! Да и взять хотя бы самый первый момент: входим в дом и… надо же поесть приготовить. Вот с этой самой готовки и начинаются суета и беготня, из которых дачники так и не выберутся до конца сезона. А ведь все может быть по-другому.

Планируйте свое дачное время

Можно даже составить расписание и повесить его на видном месте. Например, с 9.00 до 11.00 вы загораете и купаетесь на речке, с 12.00 до 14.00 — работаете в огороде, потом — обед и отдых в гамаке или перед телевизором, затем — уборка и работа по дому, вечером — прогулка. Это приблизительное расписание. Главное в нем то, что труд непременно должен чередоваться с отдыхом. Причем желательно отдыхать в два раза больше времени, чем трудиться.

Не заводите на даче будильник

Вы приехали отдыхать, зачем же дергать себя еще одним напоминанием о рабочих буднях. Отдохнуть нужно не только от работы, но и от надоевших в быту обязанностей. К примеру, зачем готовить полноценные обеды, если можно просто сварить или запечь картошку. Да и овощи не крошить в салат, а вымыть и разложить на большом блюде. Позвольте себе полениться. Начинайте готовить только тогда, когда сами захотите! Облегчат кулинарные хлопоты мангал или жаровня. Они дают возможность быстро и без труда приготовить мясо, рыбу, овощи.

Пригласите друзей и знакомых, если у вас скопилась масса дел на даче, а времени на все не хватает. Только оговорите заранее, что попросите их сделать и как они смогут отдыхать в свободное время. Многим горожанам, не имеющим дачи, в радость выехать на природу, пожарить шашлык. Они охотно согласятся поучаствовать, к примеру, в разборке старого сарая или прополке грядок. Но, чтобы не возникло недоразумений, сразу четко разделите время для труда и приятного отдыха.

Умное обустройство

Конечно, чтобы вы могли полноценно отдохнуть, дача должна быть правильно обустроена. Для комфортного существования нужно очень немного, и первое из этого немногого — свежий воздух и природа. Красивая мебель и развлекательная техника — вторичны. Так что хорошо подумайте, прежде чем решаться на очередную крупную покупку для дачного уюта. Ведь любое приобретение тянет за собой хлопоты по его доставке, установке, вписанию в декор дачи. Стоит ли оно того? Это не касается инструментов и приспособлений, облегчающих дачный труд. Заведите шланг для полива, чтобы не таскать каждый раз ведра с водой. Позвольте себе газонокосилку. Это экономит бесценное время для вашего отдыха!

Рассчитывайте свои силы, высаживая рассаду овощей. Их нужно столько, чтобы чуть не хватало, а не в изобилии. По крайней мере, душа болеть не будет, когда излишки останутся гнить в погребе.

Вместо овощей посадите цветы. Опытные дачники знают множество красивых растений, которые не требуют особенного ухода, при этом украшают участок и поднимают настроение. Кстати, психологи считают, что уход за цветами помогает бороться с депрессией, некоторыми фобиями и вредными зависимостями.