Глупая привычка — работать на износ

Поехали на дачу, чтобы отдохнуть, а вернулись уставшими и измотанными. Почему?

Сплошная суета

Типичная история: мы приезжаем на дачу и окунаемся в безвыходный круг текущих дел. Подремонтировать и подновить дом, посадить или полить растения, выполоть сорняки — иначе соседи будут ругаться: мол, ваша дурная трава уже к нам на участок перебирается! Да и взять хотя бы самый первый момент: входим в дом и… надо же поесть приготовить. Вот с этой самой готовки и начинаются суета и беготня, из которых дачники так и не выберутся до конца сезона. А ведь все может быть по-другому.

Планируйте свое дачное время

Можно даже составить расписание и повесить его на видном месте. Например, с 9.00 до 11.00 вы загораете и купаетесь на речке, с 12.00 до 14.00 — работаете в огороде, потом — обед и отдых в гамаке или перед телевизором, затем — уборка и работа по дому, вечером — прогулка. Это приблизительное расписание. Главное в нем то, что труд непременно должен чередоваться с отдыхом. Причем желательно отдыхать в два раза больше времени, чем трудиться.

Не заводите на даче будильник

Вы приехали отдыхать, зачем же дергать себя еще одним напоминанием о рабочих буднях. Отдохнуть нужно не только от работы, но и от надоевших в быту обязанностей. К примеру, зачем готовить полноценные обеды, если можно просто сварить или запечь картошку. Да и овощи не крошить в салат, а вымыть и разложить на большом блюде. Позвольте себе полениться. Начинайте готовить только тогда, когда сами захотите! Облегчат кулинарные хлопоты мангал или жаровня. Они дают возможность быстро и без труда приготовить мясо, рыбу, овощи.

Пригласите друзей и знакомых, если у вас скопилась масса дел на даче, а времени на все не хватает. Только оговорите заранее, что попросите их сделать и как они смогут отдыхать в свободное время. Многим горожанам, не имеющим дачи, в радость выехать на природу, пожарить шашлык. Они охотно согласятся поучаствовать, к примеру, в разборке старого сарая или прополке грядок. Но, чтобы не возникло недоразумений, сразу четко разделите время для труда и приятного отдыха.

Умное обустройство

Конечно, чтобы вы могли полноценно отдохнуть, дача должна быть правильно обустроена. Для комфортного существования нужно очень немного, и первое из этого немногого — свежий воздух и природа. Красивая мебель и развлекательная техника — вторичны. Так что хорошо подумайте, прежде чем решаться на очередную крупную покупку для дачного уюта. Ведь любое приобретение тянет за собой хлопоты по его доставке, установке, вписанию в декор дачи. Стоит ли оно того? Это не касается инструментов и приспособлений, облегчающих дачный труд. Заведите шланг для полива, чтобы не таскать каждый раз ведра с водой. Позвольте себе газонокосилку. Это экономит бесценное время для вашего отдыха!

Рассчитывайте свои силы, высаживая рассаду овощей. Их нужно столько, чтобы чуть не хватало, а не в изобилии. По крайней мере, душа болеть не будет, когда излишки останутся гнить в погребе.

Вместо овощей посадите цветы. Опытные дачники знают множество красивых растений, которые не требуют особенного ухода, при этом украшают участок и поднимают настроение. Кстати, психологи считают, что уход за цветами помогает бороться с депрессией, некоторыми фобиями и вредными зависимостями.

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

От гастрита избавил картофельный сок

Когда у меня обострился гастрит, были жуткие боли. Спасла меня бабушка картофельным соком — через месяц боли исчезли.
Вода из бутылки

Вода из бутылки

Сегодня многие люди покупают питьевую воду в пластиковых бутылках. Мало кто знает, из чего сделана эта самая бутылка, не содержит ли материал вредных веществ, которые могут перейти в воду.

При мастопатии

Жир – враг не только талии, но и молочной железы. Он перегружает печень и снижает ее способность очищать кровь.
Барабаним пальцами по столу

Барабаним пальцами по столу

Барабаньте так, словно вы играете на пианино или печатаете на машинке. Это упражнение стимулирует работу головного мозга.
Чистим печень

Чистим печень

Отвар свеклы. Одну свеклу вымойте и, не очищая от кожуры и не срезая хвостик, залейте в кастрюле 3 л воды.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2017 ·   Войти Наверх