Болячки на дачке

Набили пятки шлепками? Положите в старую разношенную обувь размятую до сока мокрицу и ходите в ней целый день. С третьего дня наступает облегчение.
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Травматический радикулит. Может возникнуть на следующий день после длительной работы на грядках. Человек не может согнуться, разогнуться. Боль в позвоночнике при движении усиливается еще больше. Что делать? Разотрите больное место водкой, можно пожалить крапивой или втереть любую противорадикулитную мазь. Затем примите обезболивающее, утеплите спину шерстяным шарфом — и в постель! Физические нагрузки исключите на несколько дней.
- Раны. Редко удается на даче не оцарапаться, не пораниться. Особенно рискуют любители походить босиком. Что делать? Порез или рану промойте перекисью водорода или кипяченой водой, глубокую — раствором марганцовки, фурацилина. Края раны обработайте йодом, зеленкой и наложите стерильную повязку (можно на время приложить листья подорожника). Но все же лучше обратиться в травмпункт, чтобы сделать прививку от столбняка.
- Растяжение. Часто возникает в лучезапястном суставе, когда приходится работать с лопатой или тяпкой. Что делать? Чтобы унять боль, нарисуйте на больном месте йодом сетку или вотрите суставную мазь. Затем наложите тугую повязку и носите 4-5 дней. Если на следующие сутки боль не пройдет или усилится, обратитесь в травмпункт. Скорее всего, повреждены связки.
- Надо остановить кровотечение? Продезинфицируйте ранку или хотя бы промойте проточной водой. Затем ополосните кипяченой водой листья сливы, вишни, крыжовника или терна и приложите к ране — это остановит кровь.
- Воспалились веки от ветра? Сделайте огуречный настой — 1/2 стакана измельченной кожуры огурца залейте доверху кипятком, дайте настояться час и делайте примочки на глаза.
- Ушиб. Первое средство: как можно скорее приложите к больному месту измельченный лист подорожника. Хороши компрессы из натертой сырой картошки — и синяка не будет, и опухоли. Кстати, картошка помогает при фурункулах и нарывах лучше всякой ихтиолки.
- Геморрой часто обостряется от работы на даче. Пригодится такой рецепт: залейте 2 ст. ложки листьев малины 1 стаканом кипятка, настаивайте под крышкой час. Делайте примочки на воспаленные узлы 2-3 раза в день.
- Прихватил артрит, остеохондроз? Идите на луково-чесночную грядку: больные места надо натирать свежей луковицей или обложить кашицей из чеснока, смешанной с медом, чтобы не было ожога.
М. В. Черосов, народный целитеь