Уйди, бессонница!

Чтобы восстановить силы, нужен полноценный сон. иногда погрузиться в мир грез никак не удается… Ложась в постель, не мучайте себя анализом своих поступков и планами дальнейших действий. Прошлого не воротишь, а будущее еще не наступило. Вспомните известное высказывание Скарлетт О`Хара: «Я подумаю об этом завтра!» Это поможет отключиться от тревожных мыслей.

Ложитесь и вставайте каждый день в одно и то же время. Так вы приучите свой организм к определенному ритму, и он будет выключаться как по команде.

Не пытайтесь уснуть в комнате, где очень много ярких тонов (красное покрывало, оранжевые обои, пестрый ковер). Для спальни подходят спокойные тона. Это относится и к постельному белью.

Иногда мешают заснуть шумные соседи, стройка под окном. Попробуйте замаскировать шум с помощью других звуков, например тихой монотонной музыки.

Перед сном лучше не пить чая или кофе. Позвольте себе полстакана сладкой теплой воды или молока с медом и корицей. Алкоголь, хоть и помогает быстро погрузиться в сон, однако во второй половине ночи может вызвать бессонницу.

Засыпать лучше всего свернувшись калачиком, на правом боку. Или на правом боку с чуть подогнутой правой и вытянутой левой ногой. При этом хорошо расслаблен позвоночник.

За 2-3 часа до сна примите ванну с травами или хвойную с морской солью. Но только теплую, а не горячую!

Для хорошего сна бывает достаточно освежить воздух в спальне. Проветрите спальню перед сном.

Если легли в постель, а сон не идет, не пытайтесь уснуть. Чем больше нервничаете из-за того, что не спите, тем труднее отключиться. Лучше почитайте скучную книгу.

И. Н. Ника­норова, психо­терапевт