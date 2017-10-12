Есть надо не до пустой тарелки

Чтобы съесть меньше. Выпейте стакан воды за 15-20 минут до приема пищи. Так вы восполните дефицит жидкости в течение дня. А еще жажда может маскироваться чувством голода. Иногда стакана воды хватает, чтобы понять — вы не голодны. Кроме того, вода перед едой на 20% уменьшает количество съеденного.

Подстраивайтесь под ритм самого медленного едока. Известно, что в большой компании человек съедает на 70% больше, так как неосознанно подстраивается под скорость самого быстрого едока. В начале трапезы понаблюдайте, кто с какой скоростью поглощает пищу. Выберите самого нерасторопного едока и трапезничайте в унисон с ним. Схожая ситуация возникает, если во время еды смотреть телевизор. Не отвлекайтесь на другие дела. Сели за стол — сконцентрируйтесь именно на еде.

Возьмите ложку в левую руку, если вы правша. Если левша, держите ложку в правой руке. Логика проста — создайте себе неудобное условие для еды. Пока будете приноравливаться, аппетит, скорее всего, пропадет. Это вам и нужно.

Выберите десертную тарелку. Человек бессознательно стремится съесть все, что лежит на тарелке. Многих так воспитывали в детстве. И хотя умом понимаешь, что есть нужно только до сытости, а не до чистой тарелки, на автомате съедаешь все, что лежит на ней.

Начинайте трапезу с овощей. Во-первых, легкие блюда запускают пищеварительные процессы, настраивая организм на более тяжелые блюда. Во-вторых, овощи — грубоволокнистая пища. Они заполняют желудок, и чувство насыщения приходит быстрее.

И. М. Татарникова, врач-диетолог