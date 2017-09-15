Боль за грудиной терпеть нельзя!

Врачи уже научились предотвращать инфаркт при помощи эндоваскулярной операции по стентированию сосуда. Тут главное — не упустить время.

При возникновении загрудинной боли человек должен не терпеть ее, а незамедлительно вызывать скорую. Причем бригада медиков должна срочно доставить больного не просто в ближайшую больницу, в обычное отделение кардиологии или терапии, а в специализированный центр, оснащенный рентгенэндоваскулярной установкой, где человеку будет немедленно имплантирован стент. У нас в России 53% жителей умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Одна из самых распространенных причин смерти — ишемическая болезнь сердца, когда из-за поражения артерий, снабжающих сердце, полностью или частично нарушается кровоснабжение миокарда, мышечной ткани сердца.

По данным Минздрава России, 95% больных с острыми состояниями госпитализируются в обычные больницы и не получают помощи в нужном объеме, и только 4,5% своевременно ставят стент. Кстати, в Чехии 92% граждан с острым коронарным синдромом поступают в специализированные центры, где им проводят эндоваскулярную операцию. В России тоже достаточно рентгенэндоваскулярных операционных, но беда в том, что они работают в одну смену, то есть 6 часов, а должны быть загружены круглосуточно и без выходных. В результате инвалидами после инфаркта миокарда становятся молодые люди. Если бы им вовремя провели стентирование сосудов, то был бы не обширный инфаркт, а маленький очажок.

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Таблетки от тромбов

Многие люди пьют таблетки, разжижающие кровь. Как снизить риск образования тромбов правильно и безопасно.

Бронхит ...и другие болезни

Хроническая обструктивная болезнь легких нередко сочетается с другими недугами, серьезно осложняя их течение. Бронхит и ОРВИИнфекции дают толчок обострению хронического бронхита.
Горит в затылке, немеет рука

Горит в затылке, немеет рука

Чтобы избавиться от безосновательных страхов и в то же время предупредить инсульт, врачи-неврологи разработали ценный тест. Советуем его пройти не только вам, но и вашим родным и близким.

Плюсы перекусов

– После плотного обеда обычно тянет подремать. Какая уж тут работа?!

Волосы на теле

Причина гиперандрогении — избыток мужских половых гормонов в организме женщины. Признаки гиперандрогении Избыток мужских гормонов приводит к нарушениям полового развития у девочек, отсутствию или нерегулярности менструального цикла.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2017 ·   Войти Наверх