Боль за грудиной терпеть нельзя!

Врачи уже научились предотвращать инфаркт при помощи эндоваскулярной операции по стентированию сосуда. Тут главное — не упустить время.

При возникновении загрудинной боли человек должен не терпеть ее, а незамедлительно вызывать скорую. Причем бригада медиков должна срочно доставить больного не просто в ближайшую больницу, в обычное отделение кардиологии или терапии, а в специализированный центр, оснащенный рентгенэндоваскулярной установкой, где человеку будет немедленно имплантирован стент. У нас в России 53% жителей умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Одна из самых распространенных причин смерти — ишемическая болезнь сердца, когда из-за поражения артерий, снабжающих сердце, полностью или частично нарушается кровоснабжение миокарда, мышечной ткани сердца.

По данным Минздрава России, 95% больных с острыми состояниями госпитализируются в обычные больницы и не получают помощи в нужном объеме, и только 4,5% своевременно ставят стент. Кстати, в Чехии 92% граждан с острым коронарным синдромом поступают в специализированные центры, где им проводят эндоваскулярную операцию. В России тоже достаточно рентгенэндоваскулярных операционных, но беда в том, что они работают в одну смену, то есть 6 часов, а должны быть загружены круглосуточно и без выходных. В результате инвалидами после инфаркта миокарда становятся молодые люди. Если бы им вовремя провели стентирование сосудов, то был бы не обширный инфаркт, а маленький очажок.