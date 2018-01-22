Можно ли очистить кожу без воды? Действительно ли классические «советские» кремы — самые лучшие?

Хорошо очистить кожу можно только водой. На самом деле многие вещества, которые попадают на кожу в течение дня, не водорастворимы. И умывание не поможет от них избавиться. Вода, особенно водопроводная, сушит кожу. После умывания водой вы сразу чувствуете, что кожа обезвоживается. Но по усвоенной еще с детства привычке это считается нормой — дескать, умылись хорошо, «до скрипа». После грамотного очищения никакого дискомфорта быть не должно. Поэтому умываться лучше не мылом или пенкой и водой, а специальными средствами, которые не требуют смывания. Отличный вариант — термальная вода и гелевые продукты на ее основе. Чтобы кожа стала идеально чистой, смочите диск термальной водой или гелем и протрите лицо, смывая косметику и пыль. Затем смочите другой ватный диск и еще раз очистите кожу.

Косметику нужно регулярно менять, иначе она перестает работать. Если косметика вам подходит, не вызывает аллергии, менять ее не обязательно. Многие держат кремы в ванной или на туалетном столике. А ведь большинство кремов надо хранить в холодильнике. И еще важно периодически проверять, не закончился ли у крема или лось­она срок годности. На упаковках обычно есть значок в виде открытой баночки, на которой указана цифра. Она показывает, сколько месяцев с момента открытия средство будет сохранять свежесть.

Кислоты полезны для любого типа кожи. Говорить о том, что они нужны абсолютно всем, нельзя. Даже жирная кожа может быть обезвоженной. А кислоты разрушают ее поверхностный слой, способствуя еще большему испарению ценной влаги. Получается, что вы высушиваете кожу. При сухой и чувствительной коже кислоты тоже стоит использовать очень аккуратно.

Люксовые марки дорожат репутацией, поэтому дорогие кремы лучше обычных магазинных или аптечных. Название на баночке — это лишь бренд. Сам крем при этом может быть и удачным, и не очень. Если вы ищете действительно работающую косметику, обратите внимание на продукцию крупных фармацевтических компаний с солидной историей. У них есть лабораторная база. Они выпускают не просто косметику, а космецевтику, которая, как правило, продается только в аптеках.

Кожу под глазами лучше вообще не трогать, иначе она растянется и раньше времени покроется морщинами. Кожу нельзя растянуть. Она прекрасно умеет сокращаться, поэтому аккуратное нанесение косметики не принесет ничего, кроме пользы. Особенно это касается зоны вокруг глаз. От природы кожа там очень тонкая и практически не имеет сальных желез, из-за чего активно теряет влагу. И если не использовать специальные увлажняющие и питательные средства для этой области, кожа может потерять упругость.

Самые классные кремы — детские и «советские». Они точно не вредные. Эти истории рассказывают дамы, которые всю жизнь использовали детский крем «за 10 копеек». Но посмотрите правде в глаза: наши бабушки пользовались такими кремами потому, что других у них не было. Сегодня большой выбор кремов. Да, они стоят дороже «советских», но зато работают. Большинство дешевых кремов имеют жировую основу. Она создает на поверхности кожи тоненькую пленку. С одной стороны, это препятствует потере влаги, но с другой — создает условия для размножения бактерий, способных вызывать прыщи.

Ю. К. Кузнецова, косметолог-дерматолог