Странные диеты прошлых лет

в прошлом, Чтобы стать стройными, люди шли на крайние меры и использовали весьма странные способы похудения.

Уксусная диета долгие годы была самой доступной и самой популярной. В день надо было выпивать несколько ложек яблочного уксуса и еду тоже вымачивать в уксусе. Законодателем моды на нее стал поэт Байрон. Он ежедневно придерживался этой диеты для поддержания фигуры и для выведения шлаков из организма. Только не нужно забывать, что уксус может негативно повлиять на желудок и стать причиной болезней желудочно-кишечного тракта.

В 30-е годы ХХ века в США стала популярна банановая диета. Необходимо было в день съедать большое количество бананов со сливками. Похудевших не нашлось. Позже выяснилось, что эту диету выдумали сотрудники банановой компании для увеличения продаж.

Приверженцы жевательной диеты считали, что даже самые маленькие порции пищи надо очень долго пережевывать (до 30 раз и более), а твердые остатки выплевывать.

Некоторые считают, что лучшая диета — это сон. Назвали ее диетой спящей красавицы. Все очень легко: хочешь есть — выпей снотворного и ложись спать. Сторонником этой диеты был Элвис Пресли.

В начале ХХ века в США появилась диета «Золотая рыбка». Толстушки глотали маленьких живых рыбок. Эта глупая диета принесла многим только вред, потому что зачастую рыбки были заражены паразитами (случаев похудения не было).

Существовала и диета под названием «Ватный шарик». Приверженцы ее считали, что совсем не есть нельзя, но достаточно было проглотить шарик из ваты, смазанный желатином.

Перед Второй мировой войной в моду вошла каучуковая «диета». Суть ее состояла в постоянном ношении нижнего белья из природного каучука. Дело это неприятное, так как белье не пропускало воздух, но зато человек обильно потел и соответственно худел. Да еще резина была своего рода корректирующим бельем и поддерживала фигуру.

В начале ХХ века в продаже появились таблетки, в состав которых входили личинки ленточных червей! Некоторые специально заражали себя глистами. Паразиты размножались в организме и поедали пищу, а, кроме того, еще вызывали понос и рвоту. Конечно, человек худел, но получал массу заболеваний. Ленточный червь в кишечнике мог вырасти до 9 метров.