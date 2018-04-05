О сальных пробках на лице

Для многих людей сальные пробки — еще та проблема. Избавиться от них сложно. Но, соблюдая простые правила, о высыпаниях можно забыть навсегда.

В чем причина?

Появляются пробки из-за повышенной жирности кожи. При таком ее типе поры постоянно расширены, поэтому в них скапливаются пыль, грязь и мертвые чешуйки эпидермиса. В результате секрет сальных желез не находит выхода, а значит, образуются сальные пробки. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно пересмотреть рацион питания, изменить образ жизни и пройти курс лечения у косметолога. Важно выяснить истинную причину закупоривания пор. Если проблема появилась из-за нарушения гормонального фона, нужно идти к эндокринологу.

О питании

При неправильном питании сальные железы начинают активно вырабатывать свой секрет. Какая пища уменьшит высыпания?

Рыба должна быть в рационе практически каждый день. Это может быть и соленая сельдь, и тушеный карась. Не пытайтесь заменить рыбу икрой — эти продукты отличаются по составу. Мясо лучше исключить из основного рациона. Иногда можно употреблять нежирные сорта, например мясо индейки. А вот сырых фруктов и овощей ешьте много. Они богаты клетчаткой, витаминами, микроэлементами. Не стоит отказываться и от молочных продуктов. Особенно полезны творог, кефир, ряженка и молоко. Но процент жирности при этом должен быть минимальным. От сливочного масла, кстати, придется отказаться совсем.

Об образе жизни

Одного правильного питания в борьбе с сальными пробками недостаточно. Как можно чаще бывайте на свежем воздухе: гуляйте, ходите пешком, катайтесь на велосипеде и роликах, выгуливайте собаку, совершайте пробежки по утрам и вечерам. Утро стоит начинать с небольшой зарядки. Придется забыть и о ночных посиделках — они мешают высыпаться.

Идем к косметологу

Что он может предложить?

Лазеротерапия. Эта процедура считается одной из самых эффективных в борьбе с сальными пробками и другими высыпаниями. Она безболезненна и не оставляет на лице ожогов и шрамов.

Химическая чистка с помощью фруктовых кислот, которые растворяют сальные пробки. В результате кожа становится не только чище, но и свежее.

Механическая чистка. Недорогая и несложная процедура. Врач распаривает поры на лице и чистыми руками выдавливает каждую сальную пробку. Главный минус заключается в том, что сам процесс очищения весьма болезненный, поэтому экономить на себе все-таки не стоит.

Основной курс лечения совмещайте с народными рецептами.

В. И. Иванова, косметолог