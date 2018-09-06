Два белка на ночь

Людям с лишним весом достаточно съедать 2 яичных белка на ночь, чтобы похудеть. В одном белке содержится 10-12 г чистого протеина, 8 незаменимых аминокислот.

Белок куриного яйца богат протеином, содержит минимум углеводов и жиров, поэтому, съеденный на ночь, поможет похудеть. Белок на 25% состоит из воды, на 12,7% — из белка, на 0,3% — из жира, на 0,7% — из углеводов. Также в нем содержатся ферменты, витамины группы В и глюкоза. Его калорийность всего 44 ккал на 100 г — этого достаточно, чтобы насытиться и не набрать вес. Чуть хуже усваиваются кисломолочные продукты (нежирные кефир, простокваша, творог). За ними идут постные сорта морской рыбы (треска, хек, камбала, минтай).

Важно съедать перед сном именно белок. Благодаря этому выделяются гормон роста и гормон радости. При употреблении белка одновременно с жирами (желток, любое масло, сало), крахмалистыми углеводами (хлеб, каша, картофельное пюре) или сырыми овощами (морковь, свекла, картофель) выделяется инсулин, который блокирует гормоны роста и радости.

Людям с лишним весом достаточно съедать 2 яичных белка на ночь. В одном белке содержится 10-12 г чистого протеина, 8 незаменимых аминокислот. Благодаря этому всю ночь будут обновляться клетки и расти мышечная ткань. Если заменить перед сном обычную еду яичным белком, человек будет постепенно худеть, уйдет жир внутри живота.

Яйца обязательно нужно есть вареными — так они легко расщепляются и быстро всасываются. Желток можно есть за 3 часа до сна или во время любой дневной трапезы, со свежими овощами и зеленью без хлеба. Достаточно одного куриного или двух перепелиных яиц.

Кроме всего вышеперечисленного, белок улучшает работу мозга, полезен после и во время болезней, особенно простудных, так как в нем нет жиров и холестерина, и он обладает бактерицидными свойствами. Белок укрепляет иммунную систему, подходит для профилактики катаракты.