Выбирайте яркие цвета

Несколько советов помогут женщинам с пышными формами выглядеть модно и сногсшибательно.

Яркий цвет

Считается, что яркие цвета полнят, но если в одном образе сочетать несколько сочных чистых цветов, то на пышных красавицах это будет выглядеть органично. Начните с двух оттенков, отличающихся друг от друга, добавляя нейтральные цве­та — белый, серый, черный. Попробуйте добавить третий яркий цвет, например красный — синий — желтый или оранжевый — зеленый — фиолетовый. Возьмите на заметку, что холодные оттенки стройнят больше, чем теплые, как и вертикаль (например, выглядывающая из-под кардигана блуза). Для этого приема одежда должна быть максимально простой, без деталей и декора.

Драпировка

Она прев­ращает любую обычную вещь, будь то платье, юбка или блуза, в вещь с изюминкой. В области талии она помогает скрыть животик, в области бедер — маскирует нежелательный объем. Единственное место, где она лишняя, — зона декольте. У обладательниц пышных форм и без нее есть на что посмотреть.

V-образный вырез

Кажется мелочь, но такой вырез удлиняет шею и привлекает внимание к красивой груди.

Расклешенная юбка

Юбка А-силуэта подходит женщинам со стройной талией и пышными бедрами. Талию она подчеркивает, а бедра скрывает. Для лучшего эффекта талию можно подчеркнуть ремешком. Юбка подойдет не только из плотной ткани, но и из легкого воздушного шифона. Сочетайте ее с теплым свитером. За счет своей воздушности шифоновая юбка прекрасно завуалирует бедра. Смело выбирайте длину макси — наряд в пол хорошо удлиняет и стройнит силуэт. Но без рюш и оборок — они создают перегруз.

Рисунок

Цветочный рисунок всегда в моде. Но он не должен быть слишком мелким. Пусть цветы будут средние или крупные. Светлые ткани с очень частым светлым рисунком полнят больше, чем темные с редким. Лучший выбор — хорошо сидящее платье. Топ, юбку и брюки выбирайте, если грудь или бедра непропорционально маленькие. Цветы в таком случае уравновесят. Если же рисунок придется на «полное место», пропорции исказятся еще больше.

Крупные аксессуары

Массивные браслеты и ожерелья всегда в модных лидерах. И первые, кто должен их примерить, женщины в теле. Украсьте открытую линию декольте крупным ожерельем или наденьте длинные серьги, поскольку открытая шея тоже нуждается в украшениях. К тому же такие серьги делают ее длиннее и изящнее.

И. М. Куравлева, стилист

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