Живём по часам

Ученые выяснили, в какое время суток лучше всего ложиться на операцию, заниматься любовью, а когда готовиться к экзамену. И еще: почему сердечникам стоит опасаться шести утра и когда в голову приходят самые свежие идеи.
- С 9.00 до 11.00 намного эффективнее делать прививку, чем в любое другое время суток. Человек чувствует себя намного лучше, чем если бы вакцинировался в любое другое время. Самым неподходящим временем для прививок ученые признали период с 15.00 до 17.00. Они объясняют это тем, что иммунная система активнее всего по утрам. Позднее она начинает «засыпать».
- По статистике, в 6.00 чаще случаются сердечные приступы, инсульты и инфаркты. Ученые объясняют это тем, что кровяное давление часто повышается по утрам, а кровеносные сосуды менее эластичны, чем в любое другое время суток. Если вы сердечник, держите лекарства на прикроватной тумбочке. Было бы неплохо, если бы рядом с лекарствами находилась телефонная трубка.
- В 7.00 стоит опасаться мигрени, болей в спине и обострения аллергических реакций. Интересно, что зависимость между заболеваниями и временем суток никак не объясняется. И все же если вы аллергик или мучаетесь от ревматизма, заведите будильник не на 7.00, а на 8.00.
- А вот 8.00 — идеальное время, чтобы просыпаться. Ученые советуют начинать день с зарядки, если нет соответствующих противопоказаний. Кроме того, 8.00 — самое подходящее время, чтобы зачать ребенка. С утра мужские сперматозоиды активнее, чем в любое другое время суток.
- 9.00 — лучшее время для проведения операций. А вот с 15.00 до 17.00 — худшее время, чтобы лечь под нож хирурга.
- * К 10.00 мозг окончательно просыпается, а значит, это лучшее время для обсуждения рабочих проектов, подготовки к экзамену и запоминания важной информации. Кстати, экзамен, по словам исследователей, лучше всего сдавать с 11.00 до 12.00 — к этому времени активизируется кратковременная память и усиливается внимание.
- Заниматься спортом лучше с 12.00 до 13.00. А вот после обеда, особенно вечером, ученые не советуют ходить ни в бассейн, ни на аэробику, объясняя это тем, что организм начинает готовиться ко сну.
- В 14.00 немного ухудшается концентрация внимания. В это время рекомендуется отдохнуть, поспать или просто на полчаса отвлечься от работы или учебы. Кстати, второе дыхание у человека открывается около 18.00. Именно в это время, по словам ученых, в голову приходят самые интересные и свежие идеи.
- 19.00 — лучшее время, чтобы принимать необходимые лекарства.
- С 20.00 до 23.00 — самый опасный промежуток для тех, кто мучается от болей в животе: может начаться обострение гастрита. Вечером зафиксировано больше всего случаев острого аппендицита.