Зачем мыть уши?

Мы регулярно ухаживаем за лицом, телом и волосами. А уши? «А что, надо?» — спросите вы. Еще как надо!

  • Мыть уши, как и все остальное тело, нужно дважды в день: утром и вечером.
  • Не забывайте об обратной стороне ушей. Там в складках кожи скапливаются отмершие чешуйки. Они быстро уплотняются и начинают дурно пахнуть.
  • То же самое происходит и под складкой кожи, обрамляющей ушную раковину. Поэтому мыть эти места необходимо всякий раз, когда моете уши.
  • Особенно важно мыть уши вечером. На ушных раковинах остаются частички косметики, а они могут вызвать появление жировиков. Чтобы не было морщинок на мочках и они не отвисали, перед сном снимайте серьги, даже самые легкие, и наносите питательный крем на ушную раковину. Старайтесь пореже носить крупные тяжелые серьги, чтобы не нарушать кровообращение в ушах.
  • Не забывайте ухаживать за проколотыми в ушах дырочками. Протирайте их ватным тампоном, смоченным борным спиртом или 3-%-ной перекисью водорода, хотя бы раз в три дня. И серьги, перед тем как вставить в уши, тоже надо протирать спиртом или хлоргексидином.
  • Полезно ушные раковины массировать. Это усиливает в них кровообращение и замедляет старение мочек. Загните ушные раковины вперед, прижимая к голове, и резко отпустите. Мочки ушей разомните пальцами.
  • Кожа ушей стала суховатой? Время от времени балуйте ее питательным кремом.
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