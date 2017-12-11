Зачем мыть уши?

Мы регулярно ухаживаем за лицом, телом и волосами. А уши? «А что, надо?» — спросите вы. Еще как надо!
- Мыть уши, как и все остальное тело, нужно дважды в день: утром и вечером.
- Не забывайте об обратной стороне ушей. Там в складках кожи скапливаются отмершие чешуйки. Они быстро уплотняются и начинают дурно пахнуть.
- То же самое происходит и под складкой кожи, обрамляющей ушную раковину. Поэтому мыть эти места необходимо всякий раз, когда моете уши.
- Особенно важно мыть уши вечером. На ушных раковинах остаются частички косметики, а они могут вызвать появление жировиков. Чтобы не было морщинок на мочках и они не отвисали, перед сном снимайте серьги, даже самые легкие, и наносите питательный крем на ушную раковину. Старайтесь пореже носить крупные тяжелые серьги, чтобы не нарушать кровообращение в ушах.
- Не забывайте ухаживать за проколотыми в ушах дырочками. Протирайте их ватным тампоном, смоченным борным спиртом или 3-%-ной перекисью водорода, хотя бы раз в три дня. И серьги, перед тем как вставить в уши, тоже надо протирать спиртом или хлоргексидином.
- Полезно ушные раковины массировать. Это усиливает в них кровообращение и замедляет старение мочек. Загните ушные раковины вперед, прижимая к голове, и резко отпустите. Мочки ушей разомните пальцами.
- Кожа ушей стала суховатой? Время от времени балуйте ее питательным кремом.