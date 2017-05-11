Все спят, а вы…

Вы просыпаетесь по ночам в одно и то же время и не понимаете, что происходит с вашим организмом?

В китайской медицине по биологическим часам организма определяют, проблемы в каком органе не дают спать или какие эмоции будят человека посреди ночи.

Вам сложно заснуть с 21.00 до 23.00. В это время активны кровеносные сосуды. Если вам сложно заснуть именно в эти часы, возможны проблемы с иммунитетом, надпочечниками и щитовидной железой. Осложняют засыпание стресс, разлад в мыслях и зацикленность на собственной персоне.

Просыпаетесь с 23.00 до 1.00. В это время активен желчный пузырь. Этот орган отвечает за переработку жиров, которые вы потребили в течение дня. Включайте в рацион больше правильных, полезных жиров.

Нет сна с 1.00 до 3.00. Время активности печени. Если сон нарушается в этом промежутке времени, вы даете слишком большую нагрузку на этот орган. Не пейте алкоголь. Злоба, гнев и чувство вины также мешают спать в это время.

Просыпаетесь с 3.00 до 5.00. В эти часы легкие накапливают кислород, чтобы передать его другим органам. Люди ощущают грусть, печаль, горе, а еще налицо яркий признак депрессии. Гуляйте перед сном, больше дышите чистым воздухом.

С 5.00 до 7.00 нет сна. Активизируется толстый кишечник. Чтобы помочь ему, пейте побольше воды. Эмоционально же спать мешает безвыходная ситуация, в которой вы находитесь.

Кстати, снятся всем только те люди, которых вы видели в реальном мире. Мозг никогда не выдумывает персонажей, а использует знакомые образы. Вы могли видеть человека всего раз в жизни, возможно мельком.

Куан Гуожи, народный целитель