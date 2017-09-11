Весёлые люди болеют редко

Смеющийся человек отвлекается от своей боли и может попросту забыть о ней.

  • Если человек всегда в мрачном настроении, его сосуды слабеют, на них с легкостью образуются холестериновые бляшки — виновники атеросклероза и инфаркта.
  • Согласно исследованиям сердечники до болезни смеялись в 2 раза реже, чем их жизнерадостные сверстники.
  • Смех помогает преодолевать даже самые тяжелые заболевания.
  • К веселому человеку болезни не липнут. А если и пристают, то выздоровление наступает гораздо быстрее, чем у нытиков.
  • У гипертоников при 10-минутном смехе давление снижается на 10-20 мм. А гипотоники перестают чувствовать слабость и головокружение.
  • Когда человек смеется, вдох становится длинным и глубоким, а выдох — коротким и сильным. В результате из легких полностью выходит весь воздух, они очищаются.
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