Весёлые люди болеют редко

Смеющийся человек отвлекается от своей боли и может попросту забыть о ней.
- Если человек всегда в мрачном настроении, его сосуды слабеют, на них с легкостью образуются холестериновые бляшки — виновники атеросклероза и инфаркта.
- Согласно исследованиям сердечники до болезни смеялись в 2 раза реже, чем их жизнерадостные сверстники.
- Смех помогает преодолевать даже самые тяжелые заболевания.
- К веселому человеку болезни не липнут. А если и пристают, то выздоровление наступает гораздо быстрее, чем у нытиков.
- У гипертоников при 10-минутном смехе давление снижается на 10-20 мм. А гипотоники перестают чувствовать слабость и головокружение.
- Когда человек смеется, вдох становится длинным и глубоким, а выдох — коротким и сильным. В результате из легких полностью выходит весь воздух, они очищаются.