Весенний грипп в разгаре

Как защитить себя весной от вирусов и укрепить иммунитет?

Коварная оттепель. Врачи не зря считают весну опасной для здоровья: в больницах и поликлиниках не протолкнуться, подхватить ОРВИ умудрились даже те, кто зимой ни разу не заболел. Все оттого, что в холода мы утепляемся, а при первых признаках весны отказываемся от шапок и пуховиков. В результате подхватываем вирусы, которые только того и ждали. Вирусы ОРВИ особенно опасны для людей с гипертонией, сердечной недостаточностью и детей. Только от иммунитета зависит, подхватите вы инфекцию или нет.

Еда как лекарство. Недостаток физической активности и свежего воздуха, неправильный рацион ослабляют иммунитет, и мы чаще болеем. Чтобы избежать ОРВИ, не сидите на голодных диетах, не переедайте, выбирайте продукты, богатые витамином С (киви, белокочанная капуста, болгарский перец, зелень) и минеральными веществами (молочные продукты, бобовые, каши, картофель, печень, морская капуста). Включите в рацион белки: белое мясо, птицу и рыбу. Овощи и фрукты полезнее сырые.

Помогите иммунитету. Чтобы повысить сопротивляемость вирусам, врачи советуют пить витамины группы В и аскорбиновую кислоту, а также поливитамины. Но учтите, на внешнюю оболочку витаминов может появиться аллергия. Если все же заболеете, не стоит геройствовать: при первых признаках недомогания возьмите больничный и останьтесь дома на 3 дня. Хорошенько высыпайтесь, ешьте мед и малиновое варенье — лучших средств против ОРВИ пока не придумали.