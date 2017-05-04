В больницу — с комфортом

Как сделать пребывание в больнице более комфортным?

Приятные мелочи (пакетик с любимым вкусным чаем или пара книжек) способны поднять настроение и отвлечь от грустных мыслей. Конечно, проще всего поднять себе настроение при помощи печенья, булочек, вафелек и других вкусностей. Но так вы быстро наберете лишние килограммы. Поэтому попросите родных передавать вам не сладости, а фрукты и ягоды.

Больница — не самое чистое место. Поэтому захватите с собой большой флакон с антибактериальным гелем и как можно чаще обрабатывайте руки. Еще один совет: чем больше одноразовых вещей, тем лучше. Используйте пластиковые стаканчики, всевозможные влажные и сухие салфетки — ими стоит заменить полотенца для лица и рук.

Все, что вы берете с собой в больницу, должно хорошо стираться или мыться. И захватите с собой самые дешевые пластиковые шлепанцы, которые не жалко будет выбросить после больницы.

Возьмите с собой упаковку медицинских масок. Особенно, если вы находитесь в инфекционном отделении.

Пребывание в больнице — не повод перестать причесываться и носить одни и те же «треники» с вытянутыми коленками. С ухоженным больным врачам приятнее общаться.

Благодарите своих докторов. Но не конвертами, шоколадками и коньяками, а словом «спасибо». Не рассматривайте врачей и медсестер как обслуживающий персонал. Ведь эти люди помогают вам скорее вернуться домой. Сразу настройтесь на то, что вы и медики делаете одно общее дело. Старайтесь всех заходящих в палату встречать с улыбкой, а просьбы высказывайте максимально вежливо.