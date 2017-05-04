В больницу — с комфортом

Как сделать пребывание в больнице более комфортным?

Приятные мелочи (пакетик с любимым вкусным чаем или пара книжек) способны поднять настроение и отвлечь от грустных мыслей. Конечно, проще всего поднять себе настроение при помощи печенья, булочек, вафелек и других вкусностей. Но так вы быстро наберете лишние килограммы. Поэтому попросите родных передавать вам не сладости, а фрукты и ягоды.

Больница — не самое чистое место. Поэтому захватите с собой большой флакон с антибактериальным гелем и как можно чаще обрабатывайте руки. Еще один совет: чем больше одноразовых вещей, тем лучше. Используйте пластиковые стаканчики, всевозможные влажные и сухие салфетки — ими стоит заменить полотенца для лица и рук.

Все, что вы берете с собой в больницу, должно хорошо стираться или мыться. И захватите с собой самые дешевые пластиковые шлепанцы, которые не жалко будет выбросить после больницы.

Возьмите с собой упаковку медицинских масок. Особенно, если вы находитесь в инфекционном отделении.

Пребывание в больнице — не повод перестать причесываться и носить одни и те же «треники» с вытянутыми коленками. С ухоженным больным врачам приятнее общаться.

Благодарите своих докторов. Но не конвертами, шоколадками и коньяками, а словом «спасибо». Не рассматривайте врачей и медсестер как обслуживающий персонал. Ведь эти люди помогают вам скорее вернуться домой. Сразу настройтесь на то, что вы и медики делаете одно общее дело. Старайтесь всех заходящих в палату встречать с улыбкой, а просьбы высказывайте максимально вежливо.

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

В топинамбуре полезно всё, до последнего листика

Сажаю топинамбур на своем огороде 7 лет. Клубни стараюсь есть перед приемом пищи, они помогают мне держать под контролем давление.

Аденоматоз матки

После долгих мытарств по врачам и больницам, мне наконец-то поставили диагноз аденоматоз матки. Расскажите, пожалуйста, об этой болезни поподробнее.

Если вдруг ужалила пчела...

С наступлением теплых весенних дней растет число пострадавших от жалящих насекомых. Укусы, на первый взгляд, безобидных насекомых могут стать причиной серьезных заболеваний и даже смерти.

Если остался на теле рубец

Это может случиться после ожогов, после автомобильных аварий, почти всегда после операций. Больная тема, судя по письмам, которые приходят в «Айболит».

Проблем с ногами можно избежать

Некоторые проблемы приходят с возрастом. Но есть правила, которые помогут забыть о визите к ортопеду надолго.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2017 ·   Войти Наверх