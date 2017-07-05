Целитель лебеда

Зеленая часть растения содержит витамины А и РР, С и Е, сапонины и рутин, алкалоиды и эфирное масло, белок и клетчатку.

  • Для заживления ран, фурункулов. Для того чтобы сок лучше выдавливался, перед его приготовлением замочите лебеду в воде на несколько часов. Затем пропустите через мясорубку. Полученную кашицу выложите в марлю, отожмите. В свежем соке лебеды смочите салфетку или марлю и приложите как компресс к больному месту. Сок вызывает усиленное отделение гноя.
  • При хронических запорах. Пейте свежевыжатый сок лебеды по 50 г 2-3 раза в день за полчаса до еды. А для профилактики запоров рекомендуется ежедневно из свежих листьев лебеды делать салаты.
  • При стоматите. Залейте 1 стаканом кипятка 20 г сухой лебеды, охладите и процедите. Полощите рот настоем 5-6 раз в день до выздоровления.
  • Замучил сухой кашель? Заварите 1 чайн. ложку сухой лебеды в 1 стакане кипятка. Настаивайте 5 минут. Пейте, добавив мед, 3 раза в день.
  • Лечим радикулит. Свежие листья лебеды обдайте кипятком и в теплом виде приложите к больному месту. Сверху зафиксируйте компрессом и оставьте его на ночь.
  • Проблемы с сердцем? Высокое содержание в растении калия помогает нормализовать работу сердца, служит профилактикой инфаркта миокарда. Зелень лебеды в свежем виде добавляйте в салаты. Или приготовьте настой из 2 ст. ложек сухой травы и 1,5 стакана кипятка. Настаивайте полчаса, процедите и пейте 1/2 стакана перед едой. Курс лечения — 2 недели, а после 2-недельно­го перерыва повторите еще раз.
  • При истерии 1 ст. ложку лебеды настаивайте 2 часа в 1 стакане кипятка, процедите. Принимайте по 1- 2 ст. ложки 3-4 раза в день до еды.

P. S. Лечиться лебедой нежелательно при мочекаменной и желчнокаменной болезнях. Содержащиеся в лебеде салицилаты могут стать причиной кровотечения у больных, страдающих низкой свертываемостью крови.

А. П. Тополев, народный целитель, Казахстан

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