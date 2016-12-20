Три мифа о простуде

В общественных местах все чаще можно встретить людей в медицинских масках — наступил сезон простуд. Как не заразиться и уберечь здоровье в это время?

Заболел, потому что замерз. Любая простуда — это инфекционное заболевание, а не просто вы переохладились и заболели. Холод может играть свою роль в развитии недуга, но причина его в любом случае — микроорганизмы. Например, пере­охлаждение ног вызывает спазм сосудов в полости носа. В результате температура здесь снижается: у закаленного человека — на 0,5°, у незакаленного — на 1,5°. Это ослабляет защитные силы, и вирусы или бактерии могут вызвать болезнь. Откуда они берутся? Все люди являются их носителями. Исследования подтверждают это. У каждого человека есть чуть ли не полный набор микроорганизмов, многие из которых способны вызывать простудные болезни. А заболев, все становятся их распространителями, заражая других, здоровых людей.

Заболел, потому что на вас чихнул больной. Как происходит заражение? Думаете, воздушно-капельным путем — во время кашля или чихания? Такое бывает реже, чем вы думаете. Концентрация вирусов и бактерий при этом не всегда бывает достаточной, чтобы вызвать инфекцию. Поэтому не всегда человек, который чихал накануне рядом с вами, виноват в вашей болезни. Конечно, при близком общении или во время поцелуев заразиться легко. Гораздо чаще вирусы и бактерии передаются контактным путем. Человек в течение дня около 300 раз касается глаз, носа, губ. При этом возбудители инфекции попадают на руки, а с рук — на окружающие предметы. Другие люди, трогая их руками, получают свою дозу вирусов или бактерий. А с рук они попадут в нос, рот или глаза. Доказано, что через 2 часа после того, как, входя в офис, больной человек коснулся ручки двери, все остальные ручки дверей в помещении оказываются обсемененными вирусами. Поэтому чаще мойте руки. Великий педиатр Г. Н. Сперанский никогда не подавал руку при приветствии, прятал за спину. Почему он так делал? «Грипп передается через рукопожатие», — отвечал Георгий Нестерович. Это было 60 лет назад! И, с точки зрения современных исследований, он абсолютно прав.

Болезнь проявляется через 3-4 часа после контакта с больным. Так быстро болезнь не проявится! Инкубационный период, то есть время от момента проникновения возбудителя болезни в организм до ее первых симптомов, при гриппе составляет 1-2 дня. При других простудных заболеваниях (ОРВИ) может быть длиннее — 2-5 дней, при аденовирусной инфекции — до 14 дней, а при инфекции вирусом Эпштейна-Барр (возбудитель инфекционного мононуклеоза) — от 30 до 50 дней.

А. Т. Саранская, терапевт, врач II категории