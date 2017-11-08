Собаки-терапевты

Первый Санкт-Петербургский медицинский университет имени академика Павлова выпустил первую партию собак-терапевтов.

Животные уже работают в детском хосписе — снимают боль без медикаментозных анальгетиков. Помогают формировать социальные навыки у детей с синдромом Дауна и детей-аутистов.

Год уходит на то, чтобы научить собаку быть безопасной для пациента. Это значит не огрызаться, когда ей лезут в рот или хватают за хвост или шерсть. Собака должна вести себя спокойно при любых проявлениях радости пациента, приноравливаться к шагу больного человека (иногда неровному) и к аппаратуре, если такая есть (катетеры, коляска, костыли). Должна уметь носить специальное обмундирование в виде разных шлеек, которые надевают специально, чтобы пациенту было удобно цепляться за них. Собаку учат по сигналу приносить нужную вещь и даже читать пиктограммы. Например, не говорящий после инсульта пациент рисует на бумаге знак «очки» — собака приносит ему их. Со­бака-лекарь умеет то, что неподвластно обычному врачу. С помощью собаки можно поставить ранний диагноз при сахарном диабете. Она предупреждает о приближении эпилептического припадка или приступа агрессии у аутиста. Дело в том, что в такие моменты меняется метаболизм человеческого организма, а собака с ее острым нюхом чувствует малейшие изменения запаха.

Общение с собакой-терапевтом рекомендуется пациентам при реабилитации после инсульта, когда требуется нудная и постоянная тренировка мышц. Десятки раз сгибать и разгибать негнущуюся руку человеку

надоедает, а набрасывать кольцо на шею собаке, которая сама этого просит — нет. Хорошо обученная собака-реабили­то­лог помогает восстановить навыки чтения и счета (есть специальные приемы), учить больного подниматься и самостоятельно ходить. Порода собаки значения не имеет. Главное, чтобы животное было физически и психически здорово. Это половина успеха.

P. S. Сегодня в России 157 сертифицированных собак. То есть тех, кто обучен выполнять «лечебные функции». С прошлого года животные появились в 40 государственных учреждениях, в том числе в медицинских стационарах. Создан реестр собак-тера­пев­­тов России. Но их статус в России до сих пор не узаконен. Надо статус собак-терапев­тов приравнять к статусу собак-поводырей.