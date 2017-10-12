Сила в дёгте

При псориазе смазывайте больные места дегтем, смешанным с пеплом от сожженной ветки березы. Пропорция: 3/4 части дегтя и 1/4 пепла.
- Чтобы избавиться от чешуйчатого лишая, 1 ст. ложку березового дегтя смешайте с 3 ст. ложками жира, намажьте этой смесью марлю и привяжите к больному месту, держите повязку 30 минут. Курс лечения — 10 дней.
- От трофических язв смешайте в равных частях березовый деготь и сок каланхоэ. Намочите бинт и наложите на язву в виде компресса. Через 3 процедуры язва затянется.
- У вас цистит? Влейте в теплое непастеризованное молоко 5-10 капель березового дегтя, размешайте. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения — 7 дней.
- Грибок на ногте? Распарьте ногти в мыльной воде, вытрите насухо. Ватной палочкой, смоченной в дегте, намажьте ногти. Через 15 минут ваткой уберите деготь с ногтей.
- От мастопатии. На кусочек сахара капните каплю дегтя и держите во рту до растворения сахара, запейте небольшим количеством воды. На следующий день капните 2 капли и так доведите до 20 капель. Затем начните обратный отсчет. Сделайте 2 месяца перерыв и повторите курс. Лечение длительное — 2 года.
- Тем, кто болен туберкулезом, рекомендуется пить березовый деготь от 1 капли до 40, потом наоборот, от 40 капель до 1, перерыв 2 месяца и лечение повторите.
- При ангине 10 г березового дегтя и 30 г масла календулы смешайте и 40 минут томите на водяной бане. Капайте на язык 5-6 капель и держите во рту 2-3 минуты.
- Болит горло? Бронхит? Астма? Принимайте 3 раза в день по 5-10 капель дегтя на 1/3 стакана теплой кипяченой воды или морковного сока.
- При раке легких в стакан теплого молока добавьте 10 капель дегтя. Принимайте по 3 раза в день за 1 час до еды.
- При бартолините у женщин 40 г чистого березового или соснового дегтя влейте в 1,5 литра кипяченой холодной воды, 5-10 минут хорошо размешивайте деревянной палочкой до растворения дегтя, закройте крышкой. Потом снова размешивайте в течение 10 минут и оставьте как минимум на 2 суток или больше. Затем откройте, снимите осторожно с поверхности пену (чтобы не перемешались деготь снизу и прозрачная жидкость вверху). Жидкость, которая останется сверху, разлейте аккуратно в бутылки и плотно закройте. У оставшегося снизу дегтя нет лечебных свойств. По цвету хорошая дегтярная вода находится посередине между цветом белого вина и сидра, и она должна быть прозрачной. Следующие три дня принимайте эту воду по 5 капель, затем 4 дня — по 7 капель. Сделайте перерыв в 10 дней и пейте в обратном порядке: 4 дня — по 7 капель, 3 дня — по 5 капель и 3 дня — по 3 капли. Затем — перерыв 30 дней. Весь курс лечения повторить еще раз.
- При кандидозе наружных половых органов подмывайтесь дегтярным мылом.
С. И. Габриэлян, народный целитель, Рязанская обл.