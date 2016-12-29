Сахар для сердца так же вреден, как и жир

Известно, что жирная пища вредна для сердца и провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

sahar-dlya-serdtsaДиетологи и терапевты советуют есть меньше жирного. Однако мало кто знает, что для сердца опасен не только жир, но и сахар. Информацию о вреде сахара тщательно скрывают. Еще в 1967 году исследователи обнаружили взаимо­связь между употреблением сахара и жиров и болезнями сердца. Но производители сахара предложили ученым солидные деньги, чтобы они упомянули лишь о негативном влиянии на сердце жиров и умолчали о вреде сахара. В итоге о сахаре ученые практически не упомянули. Насыщенные животные жиры до сих пор считаются негативно влияющими на сердечно-сосу­дис­тую систему. А о сахаре принято говорить лишь как о пустых калориях, вредных для зубов, максимум — для фигуры. Правда же в том, что сердцу вредит не только жир, но и сахар. И людям, желающим сохранить здоровье, желательно ограничить употребление не только жира, но и сахара.

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Сколько пользы найдём в капусте?

Сколько пользы найдём в капусте?

Кому полезно есть капусту и в каком виде? Как ею лечиться?

Не язва!

Как отличить язвенные боли от других болей в животе. Острый аппендицит Начинается с сильных болей в верхнем отделе живота и одно- или двухкратной рвоты.

Тренируем «новый» желудок

Как быстрее восстановиться после удаления или резекции желудка. — Что разрешается, а что запрещено больному в первые дни после операции?

Дискинезия желчных путей

Это несогласованное, несвоевременное или чрезмерное сокращение желчного пузыря и желчных протоков. Есть две основные формы дискинезии — гипертоническая и гипотоническая При гипертонической дискинезии боль в правом подреберье имеет схваткообразный, колющий характер, она чаще кратковременная, возникает через 1-2 часа после нарушения диеты, при физической нагрузке, в менструальный период.
Говори громче!

Говори громче!

Ребенок может говорить тихо из-за того, что чего-то боится. А может быть, и вас, если вы постоянно запугиваете его.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2016 ·   Войти Наверх