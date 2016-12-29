Сахар для сердца так же вреден, как и жир

Известно, что жирная пища вредна для сердца и провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетологи и терапевты советуют есть меньше жирного. Однако мало кто знает, что для сердца опасен не только жир, но и сахар. Информацию о вреде сахара тщательно скрывают. Еще в 1967 году исследователи обнаружили взаимо­связь между употреблением сахара и жиров и болезнями сердца. Но производители сахара предложили ученым солидные деньги, чтобы они упомянули лишь о негативном влиянии на сердце жиров и умолчали о вреде сахара. В итоге о сахаре ученые практически не упомянули. Насыщенные животные жиры до сих пор считаются негативно влияющими на сердечно-сосу­дис­тую систему. А о сахаре принято говорить лишь как о пустых калориях, вредных для зубов, максимум — для фигуры. Правда же в том, что сердцу вредит не только жир, но и сахар. И людям, желающим сохранить здоровье, желательно ограничить употребление не только жира, но и сахара.