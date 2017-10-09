Коварный и вездесущий
Еще 40 лет назад о ротавирусной инфекции не знали даже врачи. Вирус был открыт недавно, в 1973 году. До этого любое расстройство желудка, которое протекало с высокой температурой, рвотой и насморком, называли кишечным гриппом. Не секрет, что бабушки и педиатры старой закалки до сих пор так называют ротавирусную инфекцию.
Вспышки болезни встречаются везде. Для тех, кто ходит в школу, детский, оздоровительный лагерь, ротавирус — страшилка №1. Ведь эта инфекция очень заразна, и даже мытье рук после контакта с больным и дезинфекция помещений при ротавирусе бессильны. Возбудитель устойчив практически ко всем известным дезинфицирующим средствам: мылу, хлору, спирту, йоду.
Как пожар в степи
Ротавирус передается всеми возможными путями — воздушно-капельным и контактно-бытовым — через грязные руки и зараженные предметы. Неудивительно, что в детских коллективах ротавирусная инфекция распространяется подобно пожару в степи. Стоит заболеть одному ребенку, в опасности оказывается весь лагерь, школа, детский сад…
Летом дети чаще всего заражаются во время купания — в бассейнах и водоемах, при употреблении недоброкачественной воды или через зараженную посуду.
Лекарства нет
Болезнь, особенно у детей, протекает тяжело. Высокая температура сохраняется до 4 дней. Появляются признаки сильнейшей интоксикации: слабость, вялость, головные боли, заложен нос, красное горло, кашель… Однако первый и главный признак ротавируса — многократная рвота, обычно в дуэте с таким же частым поносом (от 3 до 30 раз в сутки). За время болезни дети нередко теряют в весе (за пару дней — до 2-3 кг).
Лекарств от ротавируса не существует. Единственное, что можно и нужно делать при этой инфекции, — не допустить обезвоживания, снизить интоксикацию и нормализовать пищеварение.
Что поможет больному
Выздоровление обычно наступает через 5-12 дней. Однако пациент продолжает выделять вирусы в течение 8-10 дней. И все это время он опасен для окружающих. Иммунитет после болезни вырабатывается, но непродолжительный, поэтому от повторного заражения никто не застрахован. Единственный бонус — следующее заболевание обычно переносится легче.
Выход — прививка
Если в семье есть больной ротавирусом, защититься от инфекции трудно, но возможно. Главное:
Единственный надежный способ защиты от ротавируса — вакцинация.
М. Н. Полоскин, терапевт, кандидат медицинских наук