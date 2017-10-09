Коварный и вездесущий

Еще 40 лет назад о ротавирусной инфекции не знали даже врачи. Вирус был открыт недавно, в 1973 году. До этого любое расстройство желудка, которое протекало с высокой температурой, рвотой и насморком, называли кишечным гриппом. Не секрет, что бабушки и педиатры старой закалки до сих пор так называют ротавирусную инфекцию.

Вспышки болезни встречаются везде. Для тех, кто ходит в школу, детский, оздоровительный лагерь, ротавирус — страшилка №1. Ведь эта инфекция очень заразна, и даже мытье рук после контакта с больным и дезинфекция помещений при ротавирусе бессильны. Возбудитель устойчив практически ко всем известным дезинфицирующим средствам: мылу, хлору, спирту, йоду.

Как пожар в степи

Ротавирус передается всеми возможными путями — воздушно-капельным и контактно-бытовым — через грязные руки и зараженные предметы. Неудивительно, что в детских коллективах ротавирусная инфекция распространяется подобно пожару в степи. Стоит заболеть одному ребенку, в опасности оказывается весь лагерь, школа, детский сад…

Летом дети чаще всего заражаются во время купания — в бассейнах и водоемах, при употреблении недоброкачественной воды или через зараженную посуду.

Лекарства нет

Болезнь, особенно у детей, протекает тяжело. Высокая температура сохраняется до 4 дней. Появляются признаки сильнейшей интоксикации: слабость, вялость, головные боли, заложен нос, красное горло, кашель… Однако первый и главный признак ротавируса — многократная рвота, обычно в дуэте с таким же частым поносом (от 3 до 30 раз в сутки). За время болезни дети нередко теряют в весе (за пару дней — до 2-3 кг).

Лекарств от ротавируса не существует. Единственное, что можно и нужно делать при этой инфекции, — не допустить обезвоживания, снизить интоксикацию и нормализовать пищеварение.

Что поможет больному

Он должен много пить. Сколько жидкости потеряно — столько же должно быть выпито. В тяжелых случаях для возмещения жидкости врачи назначают капельницы.

Надо принимать препараты, поз­воляющие восполнить потерю необходимых для организма веществ: глюкозо-солевые растворы, в которых содержатся многие микроэлементы и сахар.

Употреблять энтеросорбенты — препараты, которые удалют из организма возбудителей инфекции и продукты их жизнедеятельности.

Принимать пробиотики — они не только обладают противомикробным и противовоспалительным действием, но и способны в короткое время восстановить микрофлору в кишечнике.

Выздоровление обычно наступает через 5-12 дней. Однако пациент продолжает выделять вирусы в течение 8-10 дней. И все это время он опасен для окружающих. Иммунитет после болезни вырабатывается, но непродолжительный, поэтому от повторного заражения никто не застрахован. Единственный бонус — следующее заболевание обычно переносится легче.

Выход — прививка

Если в семье есть больной ротавирусом, защититься от инфекции трудно, но возможно. Главное:

тщательно мыть руки после каждого контакта;

выделить больному отдельные вещи: посуду, белье, полотенца, игрушки;

проводить ежедневную уборку. Особое внимание уделять местам общего пользования. У малышей должен быть отдельный горшок. Если речь идет о взрослом, убирать туалет нужно после каждого его посещения.

Единственный надежный способ защиты от ротавируса — вакцинация.

М. Н. Полоскин, терапевт, кандидат медицинских наук