Рисуем йодную сетку

Простые линии, нарисованные на теле раствором йода, помогают облегчить некоторые болезни.

Рисуем йодную сеткуВо-первых, йод — хорошее разогревающее средство, его молекулы усиливают кровоток. Во-вторых, проникая через поры в подкожные ткани, йод ослабляет деятельность патогенных микроорганизмов и снижает воспаление. При каких заболеваниях поможет йодная сетка?

  • Воспаление дыхательных путей. Раствор йода облегчает навязчивые симптомы простудных заболеваний и ускоряет выздоровление. При насморке сеточку наносят на крылья носа и область переносицы. Чтобы избавиться от сухого кашля, йодную сетку наносят на кожу горла и верхней части груди. Делать это надо осторожно, легкими касаниями. Справиться с любыми простудными явлениями можно, если ежедневно наносить сетку на икры и ступни ног.
  • Варикозная болезнь. При варикозном расширении вен йодную сетку рекомендуется наносить на ночь на проблемные участки ног. Процедуры проводят не чаще двух раз в неделю. Курс лечения — 60 дней. В итоге уменьшается отечность и улучшается внешний вид ног. Больные реже жалуются на боль.
  • Ушибы и синяки. Йодная сетка помогает избавиться от гематом. Однако не стоит сразу наносить ее на синяк, образовавшийся после ушиба. Дело в том, что такие повреждения сопровождаются отеками, а йод может мешать их рассасыванию. На ушибленное место сначала накладывают холодный компресс, а йодную сетку рисуют спустя сутки. Если синяки появляются на месте инъекций, наносить йодную сетку можно сразу, повторяя процедуру не чаще двух раз в сутки.
  • Боли в спине и суставах. С возрастом многих людей начинают беспокоить боли в спине. Они возникают после долгой ходьбы или при стоячей работе. Попробуйте три раза в неделю наносить йодную сетку на середину верхней части спины, располагая вертикальные линии вдоль позвоночника. Используя йодную сетку, можно уменьшить боль в воспаленных суставах. Ее рисуют каждый вечер перед сном, предварительно распарив больные суставы.

Несмотря на доступность и безопасность, лечение йодной сеткой требует осторожности.

Важно соблюдать правила:

  • сетку наносят на чистую, сухую кожу ватной палочкой, легкими движениями, без нажима. Линии должны образовывать клеточки со стороной не меньше 1 см;
  • недопустимо попадание раствора йода на слизистые оболочки, а также на открытые ранки и трещины;
  • нельзя наносить сетку на области сердца и щитовидной железы;
  • не рекомендуется проводить йодные процедуры, если повышена температура тела;
  • метод не применяется при лечении малышей в возрасте до трех лет. Детям старшего возраста перед первой процедурой нужно провести тест на переносимость йода. Для этого йодную точку или небольшую линию наносят на внутреннюю часть запястья. Если в течение 20-30 минут никаких нежелательных реакций (покраснения, жжения, сыпи) нет, можно начинать лечение;
  • для детей используют 2,5%-ную настойку, а для взрослых — 5%-ную;
  • йодом нельзя лечиться при патологии щитовидной железы и непереносимости йода.
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