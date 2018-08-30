Рисуем йодную сетку

Варикозная болезнь. При варикозном расширении вен йодную сетку рекомендуется наносить на ночь на проблемные участки ног. Процедуры проводят не чаще двух раз в неделю. Курс лечения —

60 дней. В итоге уменьшается отечность и улучшается внешний вид ног. Больные реже жалуются на боль.