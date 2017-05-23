Разогреем стопы, разгоним кровь!

Оживляющий массаж для тех, у кого болят суставы ног. Массируйте каждую стопу около 5 минут. Каждое движение достаточно повторять 3-4 раза.

  • Нанесите лечебный или массажный крем на тыльную сторону стопы и разогрейте кожу легкими поглаживающими движениями.
  • Большим пальцем руки круговыми движениями массируйте каждый палец стопы и точно так же — всю стопу, обходя внутреннюю часть (область супинатора). Продвигайтесь от пальцев к пятке и обратно.
  • Сожмите кисть в кулак. Костяшками пальцев круговыми движениями массируйте под пальцами подушечку стопы от центра к мизинцу, а затем от центра к большому пальцу.
  • Поглаживающими легкими движениями проведите от третьего пальца к боковым сторонам стопы. Эту же область массируйте круговыми движениями подушечками обоих больших пальцев рук.
  • Обхватите стопу с двух сторон обеими ладонями, разместив по 4 пальца на наружном ее своде, а большие пальцы — на подошве. Мягкими надавливающими движениями массируйте стопу большими пальцами одновременно от пятки к мизинцу и от середины стопы к большому пальцу.
  • Взявшись за пальцы ног, немного потрясите стопу вверх-вниз.
  • Обхватите все 5 пальцев стопы: 4 пальца руки расположены под пальцами стопы, а большой лежит на ней сверху. Разминайте пальцы стопы вниз-вверх, чуть-чуть оттягивая их. Это движение не должно быть болезненным.
  • Упритесь большим пальцем руки в пятку с внутренней стороны стопы. Костяшками 4 пальцев руки круговыми движениями массируйте пятку от середины в сторону мизинца.
  • Большим пальцем другой руки упритесь в пятку с внешней стороны стопы и сделайте то же самое, но в сторону большого пальца.
  • Костяшками (без надавливания) массируйте косточку большого пальца.
  • Закончите массаж поглаживанием. Разотрите ладонью всю стопу. Стопа разогрета, и вы, поглаживая, как бы остужаете ее.

В. Г. Онищенко, массажист

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