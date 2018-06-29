Разминаемся, не отходя от экрана

Вы проводите перед телевизором или монитором много времени? А к вечеру кажется, что шея отвалится? Выполняйте семь несложных упражнений по несколько раз из положения сидя прямо, стопы на полу.
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Потягиваем шею. Положите руки на бедра. Держа шею прямо, приподнимите затылок вверх. Подбородок должен быть слегка опущен вниз, но не прижат к груди. Расслабьте и опустите плечи вниз. Почувствуйте растяжение в области шеи.
- Повороты шеи. Расправьте плечи, руки пусть свободно свисают вниз. Поверните голову влево, насколько это возможно. Взгляд должен быть параллелен полу. Ненадолго задержитесь в этом положении. Затем так же поворачивайте голову вправо.
- Наклоны в сторону. Расправьте плечи, руки пусть свободно свисают вниз. Опустите левое ухо к вашему левому плечу. Не отклоняйте шею вперед или назад. Не поднимайте плечи вверх. Вернитесь в исходное положение и сделайте это упражнение в другую сторону.
- Вытягиваем шею. Расправьте плечи, руки расслабьте. Держите шею прямо и смотрите перед собой. Держа спину прямо, опустите голову назад и поднимите подбородок вверх к потолку. Не открывайте рот. Задержитесь на несколько секунд.
- Делаем восьмерки или несколько круговых движений головой сначала в одну, а потом в другую сторону. Людям, страдающим от болей в спине, частых головных болей или болей в шее, следует избегать полных кругов. Им рекомендуется рисовать головой восьмерку.
- Сгибаем шею. Опустите подбородок вниз, к шее, насколько это возможно, держа спину и шею прямо. Не открывайте рот. Зафиксируйте положение. Затем вернитесь в исходную позицию, опустите подбородок вместе с шеей, прижмите его к груди. Задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение.
- Еще вращения. Расправьте плечи, руки свободно свисают вниз. Опустите голову. Шея должна быть параллельно полу. Оставаясь в таком положении, поверните голову сначала в одну сторону, а затем в другую.
А. Анисимова, врач-ревматолог