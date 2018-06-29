Разминаемся, не отходя от экрана

Вы проводите перед телевизором или монитором много времени? А к вечеру кажется, что шея отвалится? Выполняйте семь несложных упражнений по несколько раз из положения сидя прямо, стопы на полу.

  1. Потягиваем шею. Положите руки на бедра. Держа шею прямо, приподнимите затылок вверх. Подбородок должен быть слегка опущен вниз, но не прижат к груди. Расслабьте и опустите плечи вниз. Почувствуйте растяжение в области шеи.
  2. Повороты шеи. Расправьте плечи, руки пусть свободно свисают вниз. Поверните голову влево, насколько это возможно. Взгляд должен быть параллелен полу. Ненадолго задержитесь в этом положении. Затем так же поворачивайте голову вправо.
  3. Наклоны в сторону. Расправьте плечи, руки пусть свободно свисают вниз. Опустите левое ухо к вашему левому плечу. Не отклоняйте шею вперед или назад. Не поднимайте плечи вверх. Вернитесь в исходное положение и сделайте это упражнение в другую сторону.
  4. Вытягиваем шею. Расправьте плечи, руки расслабьте. Держите шею прямо и смотрите перед собой. Держа спину прямо, опустите голову назад и поднимите подбородок вверх к потолку. Не открывайте рот. Задержитесь на несколько секунд.
  5. Делаем восьмерки или несколько круговых движений головой сначала в одну, а потом в другую сторону. Людям, страдающим от болей в спине, частых головных болей или болей в шее, следует избегать полных кругов. Им рекомендуется рисовать головой восьмерку.
  6. Сгибаем шею. Опустите подбородок вниз, к шее, насколько это возможно, держа спину и шею прямо. Не открывайте рот. Зафиксируйте положение. Затем вернитесь в исходную позицию, опустите подбородок вместе с шеей, прижмите его к груди. Задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение.
  7. Еще вращения. Расправьте плечи, руки свободно свисают вниз. Опустите голову. Шея должна быть параллельно полу. Оставаясь в таком положении, поверните голову сначала в одну сторону, а затем в другую.

А. Анисимова, врач-ревматолог

 

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