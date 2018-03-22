Пуховый платок здоровье сбережёт

О лечебных свойствах козьего пуха известно уже очень давно. В чем его секрет?
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Козий пух не даст замерзнуть даже в самые лютые морозы. Он прекрасно испаряет влагу, оставаясь при этом сухим, и не дает рассеиваться теплу, которое вырабатывает тело.
- Пуховые платки — незаменимая помощь при любой простуде. Для профилактики и лечения ОРЗ полезно укутывать тело пуховым платком. При кашле им обматывают шею.
- В козьем пухе содержится ланолин, который входит в состав всех лекарств от аллергии и противовоспалительных препаратов. Пух способствует быстрому заживлению ран, переломов и не вызывает аллергии.
- При радикулитах и полиневритах оренбургский платок полезно носить на пояснице.
- Сухое тепло, которое отдает козий пух, лечит лимфаденит и успокаивает ревматические боли в суставах.
- Платки из козьего пуха — натуральное успокоительное средство. Мягкий пух массирует нервные окончания, расслабляет, улучшает кровообращение в капиллярах.