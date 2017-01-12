При псориазе

Если соблюдать диету, симптомы болезни пройдут быстрее и проявляться псориаз будет намного реже.

Несколько правил питания

  • При псориазе важно поддерживать правильный кислотно-щелочной баланс. Реакция в организме должна быть больше щелочная, чем кислотная. А это напрямую зависит от того, что мы едим. Ежедневная диета на 2/3 должна состоять из щелочеобразующих продуктов — фруктов, ягод, овощей (есть исключения) и на 1/3 — из кислотообразующих — мясо, зерновые, сыр, сахар, масло.
  • Добавляйте в пищу или питье лецитин в гранулах (1 ст. ложка 3 раза в день в течение 5 дней). Кофе замените на воду с растворенным в ней лимонным соком. Чаще пейте свежие соки из моркови, петрушки, сельдерея, свеклы, шпината. Ешьте больше свежих или тушеных овощей. Искусственные приправы заменяйте натуральной зеленью — петрушкой, укропом, зеленым луком, салатом. Включите в диету крыжовник, рябину, калину, бруснику, черную смородину, голубику. Почаще готовьте каши. Выпивайте 7-10 стаканов воды в день. А если есть склонность к запорам, налегайте на бананы, яблоки, чернослив, дыню, спаржу. Добавляйте поменьше соли в блюда. Питайтесь равномерно, небольшими порциями, ужинайте не позднее 19 часов.
  • Старайтесь не сочетать несколько продуктов в одном приеме пищи. Например, нельзя есть каши и хлеб вместе с тушеными или сушеными овощами. Не объединяйте в одном блюде фрукты и изделия из белой муки — хлеб, макароны. В чай или кофе не добавляйте молоко, сливки, сахар (его нужно заменить фруктозой).

Разрешается

  • Фрукты, ягоды и овощи (за исключением запрещенных) — ешьте их свежими, свежезамороженными или приготовленными на пару, иногда можно консервированные.
  • Злаки — овес, ячмень, пшено, гречка, рожь, отруби, пшеница, кукуруза и кукурузная мука.
  • Нежирное мясо, рыба, птица. Рыбу готовьте не меньше 4 раз в неделю. Птицу (без кожи) — 3 раза в неделю, из мяса — только баранина 1-2 раза в неделю.
  • Куриные яйца, сваренные всмятку, 2-4 раза в неделю.
  • Растительное масло — оливковое, рапсовое, подсолнечное, кукурузное, миндальное, хлопковое, изредка кунжутное (по 1 чайн. ложке 3 раза в день).
  • Нежирные молочные продукты.
  • Натуральные сладости — финики, курага, изюм.

Запрещается

  • Уксус, особенно винный;
  • алкоголь, в том числе пиво;
  • цельное молоко;
  • ароматизаторы, искусственные добавки, пищевые красители;
  • спред и маргарин;
  • цитрусовые, мед, шоколад;
  • колбасные изделия, полуфабрикаты, сало, копчености, острые и соленые закуски;
  • продукты быстрого приготовления;
  • белый хлеб;
  • рыбные консервы, жареная и соленая рыба;
  • картофель и баклажаны;
  • плоды красного цвета (клубника, малина, помидоры, перец);
  • газированные напитки, квас, кондитерские изделия, конфеты, картофельные чипсы, сухарики.

С. Н. Сметанина, диетолог, врач I категории

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