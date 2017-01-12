Если соблюдать диету, симптомы болезни пройдут быстрее и проявляться псориаз будет намного реже.
Несколько правил питания
- При псориазе важно поддерживать правильный кислотно-щелочной баланс. Реакция в организме должна быть больше щелочная, чем кислотная. А это напрямую зависит от того, что мы едим. Ежедневная диета на 2/3 должна состоять из щелочеобразующих продуктов — фруктов, ягод, овощей (есть исключения) и на 1/3 — из кислотообразующих — мясо, зерновые, сыр, сахар, масло.
- Добавляйте в пищу или питье лецитин в гранулах (1 ст. ложка 3 раза в день в течение 5 дней). Кофе замените на воду с растворенным в ней лимонным соком. Чаще пейте свежие соки из моркови, петрушки, сельдерея, свеклы, шпината. Ешьте больше свежих или тушеных овощей. Искусственные приправы заменяйте натуральной зеленью — петрушкой, укропом, зеленым луком, салатом. Включите в диету крыжовник, рябину, калину, бруснику, черную смородину, голубику. Почаще готовьте каши. Выпивайте 7-10 стаканов воды в день. А если есть склонность к запорам, налегайте на бананы, яблоки, чернослив, дыню, спаржу. Добавляйте поменьше соли в блюда. Питайтесь равномерно, небольшими порциями, ужинайте не позднее 19 часов.
- Старайтесь не сочетать несколько продуктов в одном приеме пищи. Например, нельзя есть каши и хлеб вместе с тушеными или сушеными овощами. Не объединяйте в одном блюде фрукты и изделия из белой муки — хлеб, макароны. В чай или кофе не добавляйте молоко, сливки, сахар (его нужно заменить фруктозой).
Разрешается
- Фрукты, ягоды и овощи (за исключением запрещенных) — ешьте их свежими, свежезамороженными или приготовленными на пару, иногда можно консервированные.
- Злаки — овес, ячмень, пшено, гречка, рожь, отруби, пшеница, кукуруза и кукурузная мука.
- Нежирное мясо, рыба, птица. Рыбу готовьте не меньше 4 раз в неделю. Птицу (без кожи) — 3 раза в неделю, из мяса — только баранина 1-2 раза в неделю.
- Куриные яйца, сваренные всмятку, 2-4 раза в неделю.
- Растительное масло — оливковое, рапсовое, подсолнечное, кукурузное, миндальное, хлопковое, изредка кунжутное (по 1 чайн. ложке 3 раза в день).
- Нежирные молочные продукты.
- Натуральные сладости — финики, курага, изюм.
Запрещается
- Уксус, особенно винный;
- алкоголь, в том числе пиво;
- цельное молоко;
- ароматизаторы, искусственные добавки, пищевые красители;
- спред и маргарин;
- цитрусовые, мед, шоколад;
- колбасные изделия, полуфабрикаты, сало, копчености, острые и соленые закуски;
- продукты быстрого приготовления;
- белый хлеб;
- рыбные консервы, жареная и соленая рыба;
- картофель и баклажаны;
- плоды красного цвета (клубника, малина, помидоры, перец);
- газированные напитки, квас, кондитерские изделия, конфеты, картофельные чипсы, сухарики.
С. Н. Сметанина, диетолог, врач I категории