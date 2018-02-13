Пожар в желудке

Изжога появляется, когда содержимое желудка движется в обратном направлении и желудочный сок попадает в нижнюю часть пищевода. Нередко она преследует практически здоровых людей. Почему так происходит?

Постоянные перекусы на ходу, нередко в состоянии стресса, стали частью жизни людей. И стрессы, и нерегулярные приемы пищи плохо влияют на пищеварение, нарушают усвояемость и тем самым провоцируют изжогу.

P. S. Не совмещайте работу с приемом пищи. Научитесь расслабляться во время еды. Ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу. Ешьте регулярно, но небольшими порциями. Не наедайтесь перед сном. Если изжога мешает вам уснуть, приподнимите на 15-20 см изголовье кровати.

Жирная, жареная, острая пища, консервированные продукты, всевозможные соусы и приправы, сладкая сдоба, газированные напитки, крепкий чай и кофе резко повышают кислотность желудочного сока, и как следствие — в желудке появляется сильное жжение.

P. S. Ограничьте в рационе пищу, которая может вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Пища должна быть богата клетчаткой (орехи, бобовые, зерновые культуры, фрукты и овощи) и белком (нежирные рыба, птица). Полезна для желудка щелочная минеральная вода, например боржоми.

Алкоголь и курение провоцируют повышение кислотности желудочного содержимого. И еще алкоголь и никотин разъедают стенки желудка и двенадцатиперстной кишки, провоцируя гастрит и язву.

P. S. Если не можете отказаться от алкоголя и сигарет, хотя бы не курите на голодный желудок. А употребляя спиртные напитки, не забывайте о еде. Пища должна быть сытной и калорийной — сыр, мясо, сельдь, семга.

Тот, кто сразу после еды начинает сбрасывать калории, — качать пресс, делать наклоны, работать в огороде, и тот, кто не прочь сразу же прилечь после приема пищи, могут страдать изжогой. Подъем тяжестей после еды, любое физическое перенапряжение и долгое нахождение в сидячем или лежачем положении повышает давление в брюшной полости. Это вызывает обратный заброс желудочного сока в пищевод.

P. S. Идеально после еды — приятная неторопливая прогулка в течение часа. И еще на работе и дома старайтесь не носить тесную одежду, которая стягивает талию и живот, провоцируя повышение давления в брюшной полости.

Бесконтрольное употребление различных лекарств сильно повреждает слизистую оболочку пищевода и провоцирует приступы изжоги.

P. S. От изжоги принимают разные лекарства. Лучше всего помогают «Алмагель», «Фосфалюгель», «Маалокс», «Гастал». Они уменьшают кислотность желудочного сока. Если изжога беспокоит чаще трех раз в неделю, при этом вы испытываете тошноту, сухость во рту, затруднение при глотании, обратитесь к врачу. Такие огненные атаки могут быть симптомом серьезного гастроэнтерологического заболевания: гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, диафрагмальной грыжи. В таких случаях необходимо бороться с основным заболеванием, иначе от изжоги не избавиться.

В. Е. Яценко, гастроэнтеролог, врач высшей категории