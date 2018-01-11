Поставь диагноз по походке

Шли нормально и вдруг резко остановились, потому что неожиданно ногу пронзила боль. Это признак атеросклероза — холестериновые бляшки затрудняют кровоток. Если болезнь запустить, со временем могут появиться глубокие язвы или начнется гангрена. А это риск ампутации.

Что делать? Обратитесь к флебологу или хирургу, обследуйте сосуды ног.

Боитесь наступать на пятку. Она начинает болеть при ходьбе, появляется жжение и чувство скованности всей стопы. Скорее всего, это пяточная шпора. При этом недуге разрастается костная ткань.

Что делать? Обратитесь к ортопеду или хирургу. Возможно, наросты придется удалять хирургическим путем.

Не можете полностью разогнуть ногу. При этом тянет заднюю поверхность бедра, из-за чего во время ходьбы прихрамываете. Виной всему может быть межпозвоночная грыжа. Возможно, она зажала седалищный нерв. Он проходит через бедро, поднимается к пояснице и отвечает за все мышцы ноги.

Что делать? Запишитесь к неврологу, сделайте рентген позвоночника.

Начали сильно сутулиться, появился «горб». Эта проблема часто бывает у женщин в возрасте 55-60 лет. Все потому, что с возрастом мышцы спины становятся слабыми, а кости хрупкими, и это отражается на осанке.

Что делать? Проконсультируйтесь у невролога.

Мотает в разные стороны. Человек трезвый, но идет как пьяный, широко расставляя ноги, чтобы не упасть. Это плохой симптом. Вероятна болезнь Паркинсона, рассеянный склероз или опухоль мозга.

Что делать? Обратитесь к неврологу, чтобы узнать точный диагноз.

Е. М. Устюгова, терапевт