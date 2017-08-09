Пока человек спит…

…в его организме происходят невероятные вещи, о которых люди даже не догадываются.

Понижается температура тела. Прежде чем человек засыпает, температура его тела начинает снижаться. Пик понижения температуры — около 2.30 утра.

Во сне человек растет. Межпозвоночные диски, выступающие в роли подушки между костями, во сне увлажняются и становятся крупнее, поскольку вес тела не давит на них. Поза эмбриона из-за уменьшения нагрузки на спину — это самая оптимальная поза для желающих подрасти.

Теряется вес. Ночью, как и в течение дня, человек теряет воду через пот и выдох. Однако днем благодаря пище потери жидкости постоянно восполняются. Поэтому взвешивание утром дает самые правдивые показания. Диетологи даже рекомендуют похудение во время сна. Результат, конечно, не такой, как от физических упражнений, но пару лишних килограммов можно сбросить. Но, чтобы худеть, нужно спать не менее 7 часов. Четырехчасовой сон не поможет добиться результата.

Глаза дергаются. Иногда во время сна глаза быстро двигаются из стороны в сторону. Это та самая фаза, в которой внезапное пробуждение позволяет вспомнить только что приснившийся сон.

Понижается артериальное давление и уменьшается частота сердечных сокращений. Во время сна телу не нужно работать с полной нагрузкой, интенсивность работы сердечно-сосудистой системы понижается. За счет ночного понижения артериального давления у сердечной мышцы и кровеносной системы есть время, чтобы расслабиться и восстановиться.

Кишечник освобождается от газов. Во время ночного сна мышцы анального сфинктера расслабляются, что способствует беспрепятственному выходу газов через кишечник.

Увеличивается количество коллагена в коже. Коллаген — это белок, укрепляющий кровеносные сосуды и придающий коже эластичность. В ночное время активизируется его выработка. А увлажняющие кремы, содержащие ретинолы, благотворно влияют на выработку коллагена в организме. Поэтому такие кремы рекомендуют использовать именно перед сном. Они помогают бороться с пигментацией и морщинками.