Поймать глаукому

Российские офтальмологи разработали и применяют новый метод диагностики глаукомы. Аналогов ему пока нет нигде в мире.

Симптомы можно не заметить

Дело в том, что повышенного глазного давления человек может и не ощущать. Сужение полей зрения и другие неприятности нередко возникают уже на развитой стадии болезни, когда ее трудно повернуть вспять. А запущенная глаукома приводит к потере зрения. Если же выявить болезнь рано, можно взять ее под контроль и избежать печального финала.

У каждого человека своя норма давления

К сожалению, стандартные методы диагностики позволяют обнаружить глаукому не у всех и не всегда. Принято считать, что норма глазного давления у всех людей едина и не должна превышать

21-22 мм рт. ст. Но это среднестатистические цифры. У каждого человека есть своя норма, и она может в разы отличаться от стандартной. Допустим, человек пришел на прием к районному врачу, и тот обнаружил у него давление 15-16 мм. рт. ст. Офтальмолог исключает опасный недуг. А на деле оказывается, что у этого пациента генетическая норма давления составляет около 8-10 мм рт. ст. И уровень 15-16 мм рт. ст. для него уже плохо, а общепринятая норма 21-22 мм рт. ст. — вообще катастрофа. Если оставить человека в таком состоянии, он быстро потеряет зрение. Так и происходит на практике. Ведь определить индивидуальную норму глазного давления у пациента врачи не могут.

Ошибка исключена

В Научно-исследо­ва­тельс­ком институте глазных болезней (г. Москва) разработан метод, который исключает ошиб­ки. Теперь можно не просто остановить болезнь,

но и предотвратить ее развитие. Аналогов ему пока нет нигде в мире. Специальный прибор измеряет у пациента несколько важных параметров: объемный кровоток глаза и длину передне-задней оси. Эти цифры складываются в нужную формулу, по которой определяется, какая у пациента норма. С этими цифрами в дальнейшем сравнивается текущее глазное давление. Врач смотрит, находится ли оно в допустимом диапазоне или превышает его пределы.

Кому полезно это исследование

Всем людям после 50-55 лет, когда риск развития глаукомы возрастает. Даже если никаких жалоб нет, но давление превышает генетически предопределенный уровень, в НИИ глазных болезней начинают искать признаки глаукомы. Это изменения поля, зрительного нерва, сетчатки. И при необходимости буквально сразу приступают к лечению. Здесь возможны два варианта. Первый подход — лекарственный. С него обычно и начинают. Выписанные врачом капли от глаукомы человек применяет каждый день на протяжении всей жизни. Такое лечение помогает удерживать глазное давление в пределах нормы — той самой, предопределенной генетически. Второй подход — оперативный. Он применяется, если лекарства не помогают. Главное — не запустить ситуацию.