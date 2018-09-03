Почему потеем?

Выделяя пот, организм защищается от перегревания. Но если пот течет градом, надо искать причину.

У женщин — начало климакса. Периодически жар приливает к лицу, шее и верхней части груди. Это сопровождается усиленным сердцебиением и потливостью. Приступы могут происходить в любое время дня и ночи. Если они случаются не чаще 20 раз в сутки, ситуация считается нормальной и не требует медицинского вмешательства. Когда к гипергидрозу присоединяются другие неприятные симптомы — боли в голове и области груди, повышение артериального давления, онемение рук, недержание мочи, сухость слизистых оболочек — нужно идти к гинекологу. Тревожными признаками могут быть аммиачный запах пота и появление белых следов на одежде. Это говорит о нарушениях в работе почек.

Нездоровая щитовидная железа. Гипергидроз возникает при узловом токсическом зобе, базедовой болезни (диффузный зоб), подостром тиреоидите. Повышенная потливость иногда проявляется при опухолях гипофиза. Если человек сильно потеет, при этом резко теряет вес, хотя на аппетит не жалуется, плюс у него начали дрожать руки, нарушается сердечный ритм, появились раздражительность и тревожность, необходимо срочно проконсультироваться с эндокринологом.

Причина — сахарный диабет. Диабет любого типа приводит к разрушению нервных окончаний, в результате чего правильная передача сигналов к потовым железам становится невозможной. У диабетиков гипергидроз поражает преимущественно верхнюю половину тела — лицо, шею, грудь и живот, причем бывает в ночное время. Здоровые люди иногда тоже «обливаются» потом. Так бывает после тяжелых физических нагрузок, когда организм испытывает недостаток глюкозы. Холодный липкий пот течет по затылку и задней стороне шеи. Приступ может сопровождаться головокружением, тошнотой, дрожью и затуманиванием зрения. Чтобы быстро избавиться от недомогания, нужно съесть что-нибудь сладкое, например банан или конфету.

Что-то с сердцем и сосудами. Практически все заболевания сердечно-сосу­дис­той системы сопровождаются гипергидрозом. Сильно потеть можно при гипертонической болезни, атеросклерозе, облитерирующем эндартериите, стенокардии, во время транзиторной ишемической атаки.

Сильные эмоции. При сильных эмоциях — и положительных, и отрицательных — в кровь вбрасываются ударные дозы гормонов норадреналина и адреналина. Стрессовый гипергидроз поражает потовые железы на ступнях, ладонях, лице и в подмышечных впадинах.

Другие причины гипергидроза. У людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, излишнюю потливость могут вызвать кофе, шоколад, острые приправы, чеснок, сладкие газированные напитки, алкоголь. Потливость могут спровоцировать некоторые лекарства: противорвотные, жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные, успокаивающие, противосудорожные, гипотензивные средства, а также препараты кальция. Так проявляется их побочный эффект.

В. Г. Осокина, терапевт, врач II категории