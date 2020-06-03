Пять друзей тоже лекарство

Хватает ли вашему организму воды?

Старый стандарт: надо выпивать 8 стаканов воды в день.

Новый стандарт: надо писать 5 раз в день.

Если выжать из мозга всю воду, он потеряет примерно три четверти своего веса. Каждой клеточке тела нужна влага, чтобы выжить. Даже легкое обезвоживание снижает выносливость, мотивацию и мыслительные способности. Старый совет врачей выпивать 8 стаканов воды в сутки — слишком общий. У мужчины весом 60 кг и у его 125-килограммового коллеги, фаната спорта, разные дозы. В общем, бросайте считать стаканы. Если вы писаете 4-5 раз в сутки (в общей сложности примерно литр мочи), значит, воды вашему организму достаточно.

P. S. За одну серьезную тренировку можно потерять с потом примерно 10% веса. Восполнять эти потери надо грамотно: взвешивайтесь до и после тренировки, а потом выпивайте (медленно!) 1-1,1 л воды на каждый килограмм ушедшего веса.

Толстый ли вы?

Старый стандарт: индекс массы тела (ИМТ) должен быть ниже 25.

Новый стандарт: объем талии, поделенный на объем бедер, ниже 0,9.

Индекс массы тела легко посчитать: возведите свой рост (в метрах) в квадрат, потом поделите свой вес (в кг) на это число — и результат готов. Но исследование, проведенное недавно в США, показало: до 10% здоровых мужчин, занятых тяжелым физическим трудом, по ИМТ надо считать жирными. Индексу безразлично, что создает лишнюю массу, — жир или мышцы. Но людям — нет. Так что вот другой простой параметр: измерьте объем талии на уровне пупка и объем бедер в самом широком месте. Разделите первое число на второе. Получили 0,9 или даже больше? Бегом в спортзал, снижайте риск диабета и гипертонии.

P. S. Чтобы избавиться от животика, забудьте о размеренности. Три активные тренировки в неделю на велотренажере (8-се­кунд­ный спринт, потом 12 секунд расслабленной езды, потом опять быстрая езда — и так 20 минут) почти вдвое эффективнее для сжигания жира, чем тренировки той же продолжительности, выполняемые в одном темпе.

Оцените у себя риск инсульта

Старый стандарт: здоровый общий уровень холестерина.

Новый стандарт: триглицериды ниже 2,25 ммоль/л.

Общий уровень холестерина в крови действительно помогает оценить риск возникновения сердечных заболеваний. Но в случае с инсультом этот параметр не так полезен. Ученые утверждают: именно выход уровня триглицеридов (вид жиров) в крови за пределы нормы указывает на возросшую (в некоторых случаях вдвое) вероятность встретиться с инсультом. Так что раз в 4-6 лет сдавайте анализ крови на липиды (так называемая липидограмма) и показывайте результаты врачу.

P. S. Пища с высоким содержанием углеводов повышает уровень триглицеридов в крови. Сдабривайте макароны приправами с антиоксидантами — орегано, черным перцем и чесноком. Или выпейте бокал вина: в нем примерно столько же антиоксидантов.

Чтобы сердце было здоровым

Старый стандарт: надо потреблять меньше насыщенных животных жиров.

Новый стандарт: проводите минимум 4 часа в день стоя.

Животные жиры превратились в изгоев с десяток лет назад. Ученые сделали их виновниками сердечных заболеваний. Те исследования уже опровергнуты, но общественное мнение закрепилось. Еще раз уточняем: на сегодня нет никаких доказательств, что насыщенные жиры вредят сердцу. А вот что ему точно вредит, так это малоподвижный образ жизни. Чем больше вы сидите в течение дня, тем выше риск сердечного приступа. Даже ежедневные походы в спортзал не уменьшают этот риск полностью (они слишком короткие). Так что можете не лишать себя удовольствия съесть хороший кусок мяса. Главное, заслужите его, проведя некоторое время на ногах.

P. S. Вовсе не обязательно весь день напролет стоять на ногах, как парикмахер. В Австралии офисные работники, страдающие от ожирения, чередуют сидение и стояние (смена позы каждые полчаса) и добиваются снижения уровня сахара в крови на 11% по сравнению с теми, кто сидит весь день.

Сколько лет вы проживете

Старый стандарт: тест на гибкость.

Новый стандарт: сила хвата.

Тест: «Сядьте на пол, выпрямите ноги и попробуйте достать руками до пальцев ног» дает некоторую информацию. Как установили японские ученые, чем вы гибче, тем лучше чувствуют себя ваши сосуды и артерии. Но есть тест получше — на силу хвата. Ученые установили связь: чем слабее хват, тем выше риск внезапной смерти, инсульта и инфаркта.

P. S. Одно только укрепление силы хвата не поможет здоровью. Стоит разобраться, почему у вас слабые руки: вы плохо спите, неправильно питаетесь или просто вам не хватает нагрузок? Ну а чтобы усилить хват, делайте упражнение «Прогулка фермера»: берите самые тяжелые, какие можете, гантели и ходите с ними.

Чтобы укрепить иммунную систему

Старый стандарт: 1 стакан апельсинового сока на завтрак.

Новый стандарт: 5 близких друзей.

Еще в 1970 году считалось, что 1000 мг витамина С в сутки (2,3 литра апельсинового сока) защищают от простуды. Но финские ученые не нашли никакой связи между витамином и профилактикой простудных заболеваний. А что помогает? Ученые из США об­наружили: в организ­ме людей, имеющих много друзей (настоящих, а не в соцсетях), воспалительные процессы не так активны, и они реже болеют. Сегодня, по статистике, у каждого человека всего по два близких друга, и этого мало. Психологи прописывают всем повышенное дружелюбие: пять друзей — уже лекарство.

P. S. У пенсионеров, которые ходят в гости к друзьям и родственникам не реже трех раз в неделю, вероятность депрессии на 77% ниже, чем у затворников.