Первая зелень — дикий чеснок

Весна — время черемши. Первой зелени, которая помогает организму справиться с сезонным авитаминозом, и не только. Другое ее название — дикий чеснок, или медвежий лук.

В чем польза

Черемша — кладезь витаминов. Аскорбинки в ее зелени больше, чем в цитрусовых. А еще в ней витамин А (отвечает за правильный обмен веществ, молодость и красоту); витамины группы В, при недостатке которых нас атакует депрессия и бессонница; микроэлементы (железо, медь, марганец, селен, фтор, цинк, йод), фруктоза, бета-каротин, эфирные масла, аминокислоты. В черемше много фитонцидов — натуральных антибиотиков. Это хорошее противомикробное и противоглистное средство. Если пожевать листик черемши 2-3 минуты, во рту погибает вся вредная микрофлора. Помогает она при различных воспалениях, простуде. Улучшает работу желудка и кишечника, усиливает аппетит.

Самый лучший способ употребления черемши — есть ее свежей в сезон каждый день. В ход идут стебель, листья, луковицы. Зелень добавляют в салаты, соусы, супы, борщи, мясные, рыбные и овощные блюда. А также сушат, квасят, солят и маринуют. Подходит она и для заморозки, и в качестве начинки для пирожков (пирогов). Но нужно знать меру — не больше среднего пучка в день.

Лечим недуги

Для снижения давления цветки и листья свежей черемши измельчите и залейте водкой (одна часть сырья на пять частей водки). Настаивайте 3 недели в темном месте. Периодически взбалтывайте. Процедите, принимайте по 20 капель с водой 3 раза в день. Курс лечения — 3-4 месяца. Настойка избавляет еще и от хронической усталости, помогает восстановиться после тяжелой болезни, укрепляет иммунитет. В этом случае пить средство нужно 3 недели.

При дисбактериозе и для улучшения аппетита принимайте свежеотжатый сок черемши — по 1 ст. ложке с небольшим количеством воды перед едой в течение месяца.

Как общеукрепляющее средство используют настой черемши. Чайную ложку измельченных луковиц залейте стаканом кипятка. Настаивайте час, процедите. Выпейте в 2 приема. Курс лечения — 3 недели.

От ревматизма и радикулита измельчите пучок свежих листьев травы. Приложите к больному месту, укройте и утеплите. Держите не меньше часа (меняйте компрессы 2 раза в день). Иногда такой компресс вызывает легкое жжение, покалывание.

Чтобы избавиться от насморка, измельчите свежую черемшу, отожмите сок. Пропитайте им ватные тампоны, заложите их в нос на несколько минут. Повторяйте 2-3 раза в день.

При диарее и пищевых отравлениях 1 ст. ложку мелко нарезанных листьев черемши залейте 2 стаканами кипятка. Настаивайте полчаса. Пейте по 0,5 стакана 3 раза в день натощак.

P. S. Противопоказана черемша при воспалительных процессах в желудке, кишечнике, панкреатите, гепатите, холецистите.