Перекись водорода: польза или вред?

Что мы знаем о ней?

3%-ный раствор продается в аптеках. Ею обрабатывают царапины и ссадины. Хотя в США такой способ дезинфекции давно считается сомнительным, поскольку перекись может не только убивать бактерии, но и повреждать здоровую ткань, замедляя заживление раны.

Некоторые граждане используют перекись для полосканий, когда болит горло. Это безопасно. Если не глотать. Однако есть другой способ, более безопасный, например отвар календулы.

А один мужчина спасал жену от рака яичников с помощью перекиси и не спас. Она принимала прописанные препараты, т. е. лечилась традиционно, но при этом пила перекись. Муж считает, что она не справилась с болезнью, а лечащий врач — что она не справилась с перекисью. И вот почему.

Внутрь опасно принимать

Если случайно выпить 3%-ную перекись водорода (обычно это происходит с маленькими детьми, которых родители оставили без присмотра), максимум, что грозит, — временные тошнота и рвота. А вот если выпить ее концентрированный раствор (более 10%), есть риск серьезных повреждений внутренних органов и смерти. Это сравнимо с последствиями того, когда человек получает отравление уксусом, а также когда выпивает спирт вместо воды, если он хранится в нетипичной таре.

В высоких концентрациях перекись водорода способна вызвать сильнейшие ожоги слизистой и разрушение тканей. Даже один глоток наносит серьезную травму желудочно-кишечному тракту. Это проявляется сильными болями, вздутием живота, рвотой с кровью, язвенным поражением слизистой и перфорацией. Несмотря на это, сторонников «подзакислить» организм, чтобы «вытравить из него нехорошие клетки», достаточно.

Рвануть эта бомба может где угодно

Когда перекись попадает в желудок, происходит ее взаимодействие с естественным ферментом каталазой, и начинается экстремальное выделение кислорода. Избавиться от лишнего воздуха (извините, отрыгнуть) невозможно из-за объема. А рвануть эта бомба может где угодно. Из-за разрушения стенок кровеносных сосудов пузырьками кислорода резко снижается давление, может произойти инфаркт, инсульт, развиться тромбоэмболия легочной артерии. Если помощь не будет оказана вовремя, человек может умереть.

Иногда врач вообще не может определить, почему у пациента такие тяжелые симптомы, поскольку он не признается, что лечился перекисью. Уходит драгоценное время, увеличивается риск внезапной смерти по неясной причине. Если повезло, пузырьки кислорода скапливаются в кровеносных сосудах, окружающих желудок или печень, а не мозг. Тут шансов восстановиться, получив правильное лечение, больше.

Меланому можно ли «выжечь»?

Лечение рака кожи перекисью водорода недопустимо. Что же касается рекомендации прикладывать компресс 15-30%-ной перекиси водорода для «выжигания» меланомы, то было бы замечательно так просто избавиться от одной из самых страшных злокачественных опухолей. Она очень быстро дает метастазы в кости и внутренние органы, а значит, прижигать только видимую на коже опухоль бесполезно.

Печально, что так безрассудно люди пытаются лечиться перекисью водорода. Запуская болезнь, они рискуют жизнью.

С. Г. Вартанова, терапевт, врач высшей категории