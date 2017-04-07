Пчела пусть ужалит…

Жалящее насекомое подсаживают человеку на самое больное место, поблизости от пораженного органа или в так называемую биологически активную точку.

Сторонники такого метода лечения убеждены, что так можно излечивать разные заболевания — от тромбофлебита до рассеянного склероза. Начав с одного пчелиного укуса, лекарь постепенно увеличивает количество пчел до десяти. Курс лечения рассчитан на два месяца. Место каждого укуса может распухнуть и болеть до нескольких дней. Свои ощущения сразу после процедуры люди описывают так: «Место укуса болело минут 40, горело огнем. Через пару часов образовался огромный волдырь. Поднялась температура, начался зуд. Лишь через дня три реакция на укус пчелы сошла на нет. Опять пришла на пчелоужаливание. Посмотрев на след от укуса, целитель покачал головой и сказал, что сегодня он тоже поставит только одну пчелку и подержит жало в теле с минуту. Этой минуты хватило, чтобы ногу в диаметре разнесло почти в 2 раза. К вечеру снова поднялась температура…» На самом деле. В небольших дозах пчелиный яд не опасен для здоровья человека. Но у 2% людей он вызывает аллергическую реакцию, которая может привести к анафилактическому шоку и смерти. И еще: эффективность лечения пчелами не имеет подтверждения с точки зрения доказательной медицины.