Отит «надуло»

В ухе стреляет? Это отит. С ним шутки плохи. Бегом к отоларингологу!

Причины болезни

Часто отит случается у детей, поскольку нос и носоглотка у них так устроены, что инфекции могут легко проникнуть в самую глубь. Но и у взрослых воспаление среднего уха не редкость, особенно в межсезонье и на фоне простудных заболеваний. Дело в том, что причиной отита, как правило, служит инфекция. Если она уже попала в верхние дыхательные пути, то и до ушей ей добраться особого труда не составляет.

Рискуют застудиться люди, которые в холода ходят без головного убора. Результат — отит.

Первый симптом — дискомфорт в ухе

Самый первый основной симптом острого отита — дискомфорт в ухе: заложенность, снижение слуха, жидкие выделения. Боль может быть пульсирующей или постоянной, ноющей, но чаще — стреляющей. Она может усиливаться при глотании, чихании или кашле, одновременно отдавая в различные части головы и даже в зубы. При отите иногда поднимается температура. Нередко увеличиваются и становятся болезненными лимфатические узлы, расположенные за ушами.

Что будет, если не лечиться

Можно потерять слух. Поэтому как можно скорее нужно обратиться к доктору. Ушные болезни лечит лор. Но диагноз может поставить и терапевт. Продолжается болезнь около 12 дней. Возможно, придется принимать антибиотики. Или потребуется промывание уха раствором антисептика и обработка противовоспалительным препаратом. Но их должен назначить врач. Самолечение недопустимо, ведь рядом — головной мозг!

Как себе не навредить

Без назначения доктора ни в коем случае ничего не капайте в ухо: ни ушные капли, ни сок алоэ, ни борный или камфорный спирт. При отите это может привести к глухоте! Если поход к доктору невозможен, можно принять обез­боливающие препараты и сосудосуживающие капли или спреи в нос для облегчения проходимости слуховой трубы.

Еще одна типичная ошибка

Некоторые любители самолечения накладывают на ухо водочный или спиртовой компресс. Уху действительно требуется тепло, но оно должно быть сухое. Повяжите на голову шерстяной шарф или наденьте вязаную (не слишком плотную) шапочку — этого достаточно.

И. Н. Соболев, отоларинголог