Опухли дёсны.

Что делать?
Запомните важное правило, которое касается не только десен, но и любых воспаленных тканей, например суставов, лимфатических узлов, гайморовых пазух. Когда воспаление вызвано инфекцией, бактерии легко переходят в соседние ткани и органы. Если у вас десны воспаляются регулярно, не откладывайте визит к врачу. Он установит причину (пародонтит, периодонтит, гингивит, неправильно установленные протезы или пломбы) и назначит лечение. А до приема врача в качестве средств первой помощи при воспалении можно использовать лечебные полоскания. Они должны быть прохладными — это позволит снять отек и боль. Что можно использовать для приготовления полосканий?
- Хлоргексидин — отличное обеззараживающее и противовоспалительное средство. Его можно купить в любой аптеке, и стоит он дешево. Разводить его не надо. Просто наберите в рот немного и тщательно прополощите в течение минуты. Не стоит использовать хлоргексидин чаще 1 раза в день. Препарат безопасен, но, как и любой антисептик, может вызвать нарушение микрофлоры ротовой полости.
- Перекись водорода — еще один эффективный антисептик. 3%-ный раствор обязательно разбавляется водой в пропорции 1 чайн. ложка перекиси на стакан воды.
- Настойка прополиса. 1/2 чайн. ложки разводят в 1/2 стакана воды. Снимет воспаление и заживит десны.
- Настойки шалфея, ромашки, календулы. Разведите стаканом кипятка 1 ст. ложку — универсальное средство при любых проблемах с деснами.
И. С. Фролов, врач-стоматолог