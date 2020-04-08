Обострился геморрой

Если это происходит часто, возможно, вы неправильно ходите в туалет?

Главная причина — больно. Опорожнение кишечника при геморрое, как правило, сопровождается болью. Испытывая страх перед дефекацией, бедняга оттягивает, как может, момент посещения уборной. Это приводит к скапливанию и затвердению каловых масс в кишечнике. И, как результат, к повреждению геморроидальных узлов, раздражению слизистой анального отверстия, образованию трещин. Для лечения последней проблемы может потребоваться несколько месяцев.

Как не допустить обострения геморроя?

Кал не должен быть твердым. Иначе при натуживании повреждаются стенки кишечника, провоцируя боль и выделение крови. Чтобы кал был мягким, надо пить не менее двух литров воды комнатной температуры. В свой рацион добавьте продукты, богатые клетчаткой. А еще чаще и дольше ходите пешком.

Нельзя долго сидеть на унитазе. Эта поза — не для больных геморроем. Это приводит к скоплению крови в геморроидальных узлах, из-за чего они увеличиваются в размерах и перекрывают анальный проход.

Вредно сильно тужиться. Во время опорожнения кишечника даже здоровым людям рекомендуются лишь умеренные потуги. Если приходится сильно тужиться, значит, надо изменить свое питание, но ни в коем случае не пытаться освободить кишечник во что бы то ни стало. Сильные потуги могут спровоцировать появление геморроя. А уж человеку, страдающему геморроем, вообще не рекомендуется напрягать пресс и живот во время дефекации.

Ходите в туалет в одно и то же время. Например по утрам. Если этого не делать, можно причинить себе вред. Нарушение режима дефекации приводит к затвердению каловых масс, ухудшению циркуляции крови в кишечнике и застою крови в геморроидальных узлах. Из-за этого они опять-таки увеличиваются и выпадают.

Лекарства — хорошо, но лучше самому. Иногда без специальных лекарственных препаратов не обойтись. Но назначать их должен только врач и только после детального изучения истории болезни пациента. Это могут быть ректальные свечи или сиропы со слабительным эффектом. Но постоянно применять слабительные нельзя. Иначе без искусственного ускорения перистальтики кишечника невозможно будет сходить в туалет по-большому. Чтобы кишечник не отвык от самостоятельной работы, слабительными можно пользоваться лишь по мере необходимости.

Самые известные лекарства от запоров:

«Дюфалак». Выпускается в форме сиропа. Препарат стимулирует перистальтику кишечника, регулирует естественный ритм опорожнения, размягчает стул;

капли «Регулакс». Устраняют запоры, вызванные атонией и вялой перистальтикой кишечника. После приема препарата результат наступает через 8 часов;

«Нормазе». Сироп назначают для размягчения каловых масс при геморрое и других заболеваниях кишечника;

касторовое масло. Проверенное средство от запоров. Теперь выпускается в удобных и комфортных для приема капсулах;

«Сенадексин». Производится из листьев сенны, выпускается в форме таблеток;

глицериновые свечи. Хорошее слабительное средство, которое назначается даже маленьким детям.

P. S. Несмотря на то что эти препараты можно купить без рецепта, не стоит заниматься самолечением. Подбором медикаментов должен заниматься врач.

Н. В. Железнова, гастроэнтеролог, врач высшей категории