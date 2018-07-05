О серебряной воде

Ионизаторы LUZANATOR наделяют жидкость из крана ценностью 999 пробы и целебными свойствами
Современная экология далеко не идеальна. Нам часто приходится дышать вредными выбросами, пить загрязненную воду. И возникает вполне естественное желание обезопасить себя и близких. Но как это сделать? С давних времен известны особые бактерицидные свойства серебра. О его благотворном действии на организм ходят легенды. Недаром наши предки клали в кувшин и ведра серебряную ложку или монетку, чтобы улучшить качество, находящихся в них воды.
Сегодня специалисты утверждают, что использование серебряной воды может пойти на пользу и при разных недугах. Она поддерживает иммунитет, защищает от респираторных вирусных и кишечных инфекций, очищает организма от шлаков, помогает при головной боли, усиливает эффективность лекарственных средств и фитопрепаратов, а также способствует лучшему усвоению макро – и микроэлементов и витаминов.
СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Мозг человека на 85% состоит из воды и отличается повышенной чувствительностью к обезвоживанию. Когда мозгу не хватает воды, человек может ощущать любые из следующих симптомов:
– Чувство усталости, которое не является результатом напряженной работы, в самой тяжелой форме: синдром хронической усталости. Термин «синдром» обозначает состояния, при которых, как минимум, три любых симптома наблюдаются одновременно. Вообще говоря, симптомы — это контрольные индикаторы серьезных, вызванных обезвоживанием проблем, с которыми сталкивается организм.
– Прилив крови к лицу. Когда кровообращение в мозге усиливается, чтобы улучшить его снабжение водой, приток крови к лицу также увеличивается.
– Раздражительность, вспыльчивость, гнев без видимых причин – бесконтрольный гнев.
– Мнительность, плохая концентрация внимания, бессонница.
ТЕСТ-ДИАГНОСТИКА
Вопросы для самооценки выраженности дефицита воды (обезвоженности) организма
Признаки критических симптомов недостатка воды в организме:
Происхождение этих болей и симптомов понять очень просто. Органам не хватает воды, чтобы очистить его от токсичных отходов и повышенной кислотности. Нервные окончания регистрируют изменение химической среды и передают эту информацию в мозг. Мозг пытается сообщить о грозящих проблемах, которые могут стать результатом локального обезвоживания.
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Идеальным решением получения серебряной воды в домашних условиях с достаточно выраженным бактерицидным действием, но абсолютно безопасной для организма человека, является использование специально разработанных компанией «АкваАмулет» устройств – ЛУЗАНАТОРОВ. Он представляет собой компактный стержень из безопасных и экологически чистых компонентов, покрытый пищевым серебром высшей пробы по уникальной технологии SILVER NANO TEHNOLOGY! Устройство легко и удобно крепится к внутренней стенке графина, кувшина, кулера, помпы и даже чашки. Конструкция и материал нашего ионизатора позволяют добиться потрясающего эффекта оздоровления и вкуса ключевой воды! Уникальность, доступная цена, простота в использовании позволили ему быстро завоевать любовь потребителей. LUZANATOR прошел все необходимые тесты и испытания, имеет государственный сертификат безопасности и свидетельство о проведении экспертизы.
Ионизаторы LUZANATOR компания «АкваАмулет» выпускает с 2015 года, за это время они успели себя успешно зарекомендовать. LUZANATOR способен в течении четырех часов ионизировать 2 литра воды до той концентрации серебра, которую организм в состоянии воспринять. Предельно допустимая концентрация серебра в воде – 0,05 мг/л. После контакта с LUZANATOR питьевая вода содержит 0,02 мг/л ионов серебра, то есть в 2,5 раза ниже установленной безопасной дозы. Видов ионизаторов существует множество, что позволяет прикрепить их в любой емкости с водой: в чашке, стакане, кувшине.
А вот еще 7 аргуметов в пользу ЛУЗАНАТОРА:
Оценить вкусовые свойства серебряной воды уже успели многие горожане.
Интересный факт: чудодейственное влияние серебряная вода оказывает даже на растения. После полива они быстро идут в рост, зеленеют и развиваются. Хорошо действует она и на аквариумных рыбок. В обогащенной ионами воде не заводятся вредные организмы, которые вызывают различные заболевания.
Употребление серебряной воды не только эффективно очищает организм, но и защищает его от простудных заболеваний и кишечных (бактериальных) инфекций без угрозы развития дисбактериоза. Поэтому космонавты во время полета и моряки на подводных лодках пьют именно серебряную воду. Обогащенная серебром вода страхует экипажи от возможности заразиться инфекциями и от развития дисбактериоза. Интересно, что более половины авиакомпаний мира используют воду, обработанную серебром, для защиты пассажиров от инфекций, – рассказал эксперт, научный сотрудник Института Биофизики Министерства Здравоохранения (МЗ) СССР, куратор гуманитарно-образовательного проекта «Мобильные оздоровительные системы» Владимир Денисов.
Компания «АкваАмулет» является участником грандиознейших международных выставок Москвы «Здравоохранение-2016», «Здравоохранение-2017», Санкт-Петербурга «Здоровый образ жизни-2017».
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Подробную информацию о ионизаторах LUZANATOR можно найти на сайте aquaamulet.ru.
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