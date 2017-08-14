Боль в ногах может свидетельствовать о серьезных заболеваниях внутренних органов. Каких именно?

Вездесущий позвоночник

Если с работой внутренних органов все в порядке, а ноги болят, то корень зла стоит поискать в пояснице и различных отделах позвоночника. Возможно, у вас такая распространенная болезнь, как радикулит. Болит колено, но трещин, гематомы и других повреждений нет? Обратите внимание на второй и третий поясничные позвонки, а также тазобед­ренный сустав. Донимает стопа? Исследуйте пятый поясничный и первый крестцовый позвонки.

Венозные проблемы

Отеки, воспаление вен и тяжесть в ногах — спутники людей с варикозной болезнью. Сильную боль у них может спровоцировать продолжительная ходьба, сидение или стояние. Кровь застаивается, а значит, кровообращение в конечностях нарушается, ткани не получают кислород в нужном объеме и говорят нам об этом через болевые сигналы.

Самые популярные скрытые причины

Болезни кишечника, ревматоидный артрит, псориаз, воспалительные заболевания, которые связаны с инфекциями. Но чаще всего люди встречаются с остеоартрозом, или, попросту говоря, отложением в суставах солей. Тогда уже человек чувствует боль в тазобедренном, коленном или голеностопном суставах. Нередко из-за неправильного (затрудненного) кровотока нижние конечности становятся бледными, холодеют, человеку становится трудно ходить, и, как следствие, в большинстве случаев появляется перемежающаяся хромота. Причиной появления таких симптомов служит атеросклероз. Нарушение кровотока связано с образованием атеросклеротических бляшек, которые перекрывают артерию. Повреждениям артерий подвержены курящие люди — у них часто обнаруживаются воспалительные процессы внутренней оболочки артерии. Именно это вызывает сильные боли. Похожая ситуация наблюдается и у людей, страдающих сахарным диабетом. Им приходится сталкиваться с поражениями сосудов, а после этого и нервной системы.

Метеозависимость

Не стоит забывать и о гиперчувствительных к погодным изменениям людях. У них тоже частенько «крутит» и «ломит» ноги. В этом случае уже необходимо бороться с источником проблемы — метеозависимостью.

О. М. Шаталова, терапевт, врач I категории