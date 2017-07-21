Нить на запястье

Красную нить на запястье можно заметить у многих прохожих, звезд и даже политиков. Что это значит и зачем ее носят?

  • Есть много версий появления обычая носить на руке красную нить. Одни считают ее древним славянским символом, другие связывают с цыганскими обрядами, для некоторых людей она является магическим талисманом религиоз­но-­философс­ко­го учения каббала. Существуют легенды о целебной силе нити и у многих северных народов.
  • Носят красную нить на левой руке. Так как это оберег, и носить его нужно ближе к самому важному органу — сердцу.
  • Нить повязывается именно на руку потому, что руками мы закрываемся от всего негативного, что идет в нашу сторону. Когда мы испуганы, то прикрываем лицо ладонями.
  • Нить нужно купить или заказать со священных мест. Обязательно надо заплатить за нее свои деньги, а не принимать в дар или делать самому. Завязывать нить на запястье самому тоже нельзя. Лучше всего, если ее завяжет человек, которому вы доверяете. Он должен сделать это с добрыми намерениями. Лучше всего завязать 7 узлов.
  • Желательно не снимать красную нитку, но можно надевать ее в особенно важные жизненные моменты или если боитесь сглаза. В ней можно принимать душ, купаться в море — магических свойств от этого она не теряет.
  • Если нить порвалась, значит, в этот момент она выполнила свою функцию и защитила вас от чего-то дурного. Поблагодарите ее и обзаведитесь новой.
  • Нитка должна быть шерстяной, потому что шерсть влияет на кровообращение в капиллярах. Повязав ее на запястье, можно ускорить заживление ран, снять воспаление и растяжение сухожилий. А также избавиться от ломоты в суставах, от головной, зубной и поясничной боли. Красная нитка помогает организму окрепнуть (недоношенных деток в старину клали на овечью шерсть).
  • Красная шерстяная нить, согласно древним летописям, вобрала в себя силу животного и солнца, окрасившего ее цветом огня. Именно поэтому оберег дарует здоровье и бережет от сглаза.
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