Нить на запястье

Вначале повреждается одна клетка организма. Рак же возникает тогда, когда она неконтролируемо начинает делиться.Рецепт для диабетиков. 1 стакан растительного масла налейте в эмалированную кастрюлю, добавьте 1 спичечный коробок воска, все подогрейте на водяной бане и добавьте половину желтка вареного яйца.Сейчас наступает время сбора первых лекарственных средств в лесу. Весной, пока еще нет листьев, собирают кору, почки, сок, смолу.Давно уже пришло понимание, что курить мне нельзя. Ведь сама укорачиваю себе жизнь.Его можно купить у пчеловодов. Если это накладно, в аптеке есть препарат «Апилак».