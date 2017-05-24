Не все упражнения полезны

Геморрой хотя бы однажды появляется у всех взрослых людей, но к хирургу обращаются лишь те, кто вовремя не принял меры.

Победить геморрой помогает не только диета и другие рекомендации проктологов, но и правильные упражнения.

Встаньте прямо босиком. Медленно поднимая руки, встаньте на носочки, руками потянитесь как можно выше. Затем так же медленно начните нагибаться вперед, стараясь коснуться кончиками пальцев рук пола. Появится чувство натяжения анальных мышц — это хорошо. Упражнение выполняйте хотя бы 2 раза в день.

Это упражнение идеально подходит для пожилых людей и беременных женщин. Выполняется лежа, в любое время суток. При вдохе напрягите ягодичные мышцы, а при выдохе расслабьте их. Упражнение можете выполнять столько раз, пока будете комфортно себя чувствовать.

Сядьте прямо, прислонившись спиной к стене, руки поднимите. Поворачивайте туловище то в одну, то в другую сторону. Выполните не меньше 10 раз.

Самое доступное для всех упражнение: ежедневно совершать хотя бы 10-минут­ные прогулки в быстром темпе. С помощью быстрой ходьбы можно избавиться от геморроя или хотя бы облегчить его симптомы.

Если наши советы не решают проблему и болезнь становится все более тяжелой, придется обратиться к врачу.

P. S. При геморрое нельзя поднимать тяжести: гири, штанги, гантели. Даже у профессиональных тяжелоатлетов, которые знают, как поднимать грузы, геморрой — частый недуг. Также нельзя заниматься на велотренажере и ездить на велосипеде: человек сидит на твердой поверхности, а это способствует быстрому развитию геморроя.