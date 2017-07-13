Один из лучших рецептов, который помогает снижать давление, — настойка красных сосновых шишек.

Она помогает сосудам восстановиться после повреждений от высокого давления и уменьшает риск появления тромбов. Набейте стеклянную литровую банку раскрывшимися сосновыми шишками, собранными в мае. Залейте 1 л водки и настаивайте 2-3 недели в темном месте. Потом слейте через слой марли. Лекарство готово! Принимайте настойку по 1 чайн. ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Передозировка недопустима! Некоторые люди гиперчувствительны к настойке. Если после первых приемов снадобья учащается сердцебиение, надо снизить разовую дозу и подобрать для себя индивидуальную опытным путем. Начните принимать настойку с 3 капель 3 раза в день на 1/2 стакана воды или чая. На второй день — по 4 капли 3 раза в день, на третий день — по 5 капель… Постепенно доведите разовый прием настойки сосновых шишек до комфортного количества или до 1 чайн. ложки — для большинства больных это комфортная доза.

P. S. Перед началом лечения посоветуйтесь со своим лечащим врачом.