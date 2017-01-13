На своих двоих

Сердечно-сосудистые заболевания уносят в 3 раза больше жизней, чем все разновидности рака, вместе взятые. Этот тест, разработанный кардиологами, даст полную информацию о состоянии вашей сердечно-сосудистой системы.Моя бабушка рассказала, как она избавилась от грибка на ногтях рук и ног. Она покупала ампулу новокаина, капала на ватку и по 2 раза смазывала больные места.Не слишком ли мало сантиметров прибавил ваш малыш? От чего зависит рост ребенка и можно ли на него повлиять?Спасибо за вашу полезную газету! У каждого читателя всегда есть свои проверенные способы лечения и профилактики недугов.Сам я этим методом пользуюсь уже лет пять, и давление меня не беспокоит. Недавно я выписался из больницы.