На своих двоих

Человеческий позвоночник напоминает изгибами латинскую букву S.
При резких и чрезмерных нагрузках он как бы складывается в форму этой самой буквы, предохраняя диски и связки от травмы, а затем расправляется, как пружина. Поэтому так важно правильное развитие изгибов позвоночника.
- Миллионы лет человек не сидел! Он ходил, убегал и догонял, во время отдыха лежал. Меньше всего ему приходилось сидеть.
- В начале XIX века сидячая работа была только у 10% трудящегося населения. Сейчас на работе сидят — именно сидят — 90%. Особую лепту внесло массовое школьное образование.
- Поза сидя — тяжкое испытание для опорно-двигательной системы. Гениальная S-образная конструкция позвоночника способна на многое. Но к долгому сидению приспособлена плохо.
- Бравая военная выправка, на которую столько времени тратят в любой армии, тоже не блажь. Она напрямую связана с моральным духом. Ссутулившийся солдат с понуро опущенной головой не победитель, а побежденный.
Вывод: сознательно корректируйте свою осанку, укрепляя мышцы.