На своих двоих

Человеческий позвоночник напоминает изгибами латинскую букву S.

При резких и чрезмерных нагрузках он как бы складывается в форму этой самой буквы, предохраняя диски и связки от травмы, а затем расправляется, как пружина. Поэтому так важно правильное развитие изгибов позвоночника.

  • Миллионы лет человек не сидел! Он ходил, убегал и догонял, во время отдыха лежал. Меньше всего ему приходилось сидеть.
  • В начале XIX века сидячая работа была только у 10% трудящегося населения. Сейчас на работе сидят — именно сидят — 90%. Особую лепту внесло массовое школьное образование.
  • Поза сидя — тяжкое испытание для опорно-двигательной системы. Гениальная S-образная конструкция позвоночника способна на многое. Но к долгому сидению приспособлена плохо.
  • Бравая военная выправка, на которую столько времени тратят в любой армии, тоже не блажь. Она напрямую связана с моральным духом. Ссутулившийся солдат с понуро опущенной головой не победитель, а побежденный.

Вывод: сознательно корректируйте свою осанку, укрепляя мышцы.

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